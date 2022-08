GF Vip 7, il noto conduttore gela Antonino Spinalbese: “Vive solo di luce riflessa”

Il noto conduttore si è scagliato contro Antonino Spinalbese e la sua, probabile, partecipazione al Grande Fratello Vip: ecco cosa ha detto.

Dapprima hairsylist di uno dei più noti saloni della Milano vip, poi fotografo: Antonino Spinalbese è stato certamente conosciuto dal grande pubblico quando iniziò una relazione con la conduttrice de Le Iene e Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez.

La loro storia d’amore riempì le pagine dei rotocalchi nostrani conquistando le copertine gossip. Poi, lo scorso febbraio, nacque Luna Marì e il loro idillio d’amore sembrava essere indistruttibile. Ecco perché molti rimasero sorpresi dalla rottura tra i due.

Oggi Antonino Spinalbese continua ad accrescere i suoi followers sui social ed è stato ospitato in diversi programmi televisivi. Intanto, sempre sui social, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha rivelato di essere in trattativa con la produzione del Grande Fratello Vip.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone

Nella sua consueta rubrica sulle pagine del settimanale Nuovo, il conduttore Alessandro Cecchi Paone, ha parlato della possibilità – a quanto sembra molto concreta – dell’entrata di Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip. Si legge: “Essere l’ex di Belen è abbastanza per essere considerato un vip? Secondo me vive solo di luce riflessa. Una possibilità non si nega a nessuno, o quasi”.

Al momento, la partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip non è certa. Ad ogni modo non è chiaro se, una volta dentro la casa più spiata d’Italia, possa poi effettivamente parlare della sua relazione con Belen Rodriguez. Certo la vita privata di ogni concorrente viene passata ai raggi x durante lo show, ma si vocifera che la conduttrice Mediaset abbia già mostrato le sue rimostranze a riguardo. Staremo a vedere.