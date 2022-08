Cristina Marino spiazza Luca Argentero: “Lui vorrebbe, ma ho rifiutato la sua proposta”

L’attrice Cristina Marino ha spiegato di aver rifiutato la proposta di suo marito, l’attore Luca Argentero: ecco il suo racconto.

Una delle coppie più amate del piccolo e grande schermo, due attori famosissimi: stiamo parlando di Luca Argentero e Cristina Marino. I due, si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

La coppia ha una bambina, Nina Speranza, nata nel maggio del 2020. Un anno dopo la coppia è convolata a nozze a Città della Pieve, in Umbria, dove risiede da qualche anno in un bellissimo casolare in mezzo al verde.

Le parole di Cristina Marino

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale F, Cristina Marino ha parlato del sito fondato qualche tempo fa, Befancyfit, L’attrice, sportiva e personal trainer, segue tantissime persone. Sulla piattaforma, ci sono tantissimi video, consigli e altro per rimettersi in forma. Marino ha iniziato da poco la sua carriera di imprenditrice ma, come ha spiegato, vuole tenere distanti vita privata e lavoro. Ecco perché ha rifiutato la proposta di Luca Argentero.

Ha spiegato: ” Oggi più di 6mila utenti seguono il mio programma di allenamento, lo dico con umiltà, è un numero che non avevo contemplato. In tanti mi scrivono dicendo che la mia piattaforma gli ha cambiato la vita, mi ringraziano e questo mi dà la forza di mandare mail anche a mezzanotte. Non c’è nulla che non sia deciso da me in Befancyfit. È la mia società, ci sono la mia faccia e il mio nome. Luca vorrebbe contribuire, investire, ma preferisco di no. Nelle vesti di imprenditrice posso essere fastidiosa, ho modi veloci che sembrano bruschi”.

Un altro screzio con i paparazzi

Intanto, qualche giorno fa, Luca Argentero si è reso protagonista di un altro pesante screzio con i fotografi, così come avvenuto nel 2016. L’attore si trovava a Forte dei Marmi, quando alcuni paparazzi hanno iniziato a seguirlo mentre era a cena con Cristina Marino e la piccola Nina Speranza.

Inizialmente, racconta lo stesso settimanale, Luca Argentero ha intimato ai paparazzi di allontanarsi, volendo proteggere la privacy innanzitutto della piccola. Poi, avrebbe aggredito verbalmente i fotografi.