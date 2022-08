GF Vip 7, il noto chef spegne gli entusiasmi: “Non lo faccio, fate ridere tutti”

Commentando i rumors di questi giorni, il noto chef e star della tv ha parlato della sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip 7: ecco cosa ha detto.

In questi giorni, anche se di vacanze, il conduttore del Grande Fratello Vip sta cercando di chiudere il cast per la settima stagione del reality più noto del piccolo schermo. Un cast che, chiaramente, deve essere all’altezza dei precedenti.

Al momento, l’unico nome ufficiale è quello di Giovanni Ciacci, il quale, alcuni giorni fa, ha rivelato che sarà un prossimo concorrente. Dati per sicuri, anche Antonino Spinalbese – ex compagno di Belen Rodriguez – l’influencer Asia Gianese e l’attore Max Felicitas. In lizza anche Antonella Fiordelisi.

Le parole del noto chef

Alcuni giorni fa, Alfonso Signorini ha pubblicato un indizio – il quinto – su uno dei prossimi concorrenti in gara. Si vede un cappello da chef e si legge: “In arrivo gustosi pranzetti nella casa del Grande Fratello Vip”. In men che non si dica è partito il toto-nome che ha finito per buttare nel calderone i più noti chef della tv. Uno su tutti, però, è sembrato un nome adatto al reality, quello dello chef Simone Rugiati. Protagonista di diversi programmi di Real Time e Food Network, ha iniziato la sua carriera affiancando Antonella Clerici a La prova del cuoco.

In seguito ha partecipato a Pechino Express, su Sky Uno, e L’Isola dei Famosi. Anche il noto esperto gossip e del mondo dello spettacolo Amedeo Venza, ha fatto il nome di Rugiati. Ma a smentire il rumors crescente è stato lo stesso diretto interessato, il quale, commentando una pagina fan del Grande Fratello Vip che, appunto, lo aveva tirato in ballo, ha scritto: “Signorini e signorine, non lo faccio tranquilli, fate ridere tutti”.