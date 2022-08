Crolla una persiana e la travolge: muore a soli 26 anni Carlotta Grippaldi

Assurda tragedia a Briancon, in Francia: una ragazza italiana è stata uccisa da una persiana che si è staccata dal secondo piano di un edificio.

A volte il destino colpisce in maniera assurda ed inaccettabile, trasformando nel giro di pochi istanti momenti di serenità in tragedia. E’ quello che è avvenuto a Carlotta Grippaldi, 26enne di Torino che è stata uccisa mentre era in vacanza in Francia da una persiana crollata da un palazzo.

Un incidente assurdo

Secondo le ricostruzioni della stampa locale e degli inquirenti la giovane stava passeggiando per le strade di Briancon – paesino delle Alpi Francesi – dopo una cena con degli amici. Si trovava nella cittadina francese per una vacanza. Improvvisamente, dal secondo piano di un edificio, si è staccata una persiana, che precipitando al terreno ha colpito con forza la ragazza. Immediato ma inutile l’intervento dei soccorritori. Sono ovviamente in corso indagini ed accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente che è costato la vita alla26enne. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.

La giovane vittima, come detto, si chiamava Carlotta Grippaldi. Era laureata in economia e commercio all’Universita’ di Torino con un master in marketing e digital management, ed era appassionata di montagna. Nel 2019 aveva anche superato l’esame per iscriversi all’albo regionale dei maestri di sci. Lavorava come istruttricenel comprensorio sciistico della Via Lattea, nel Torinese e a Sestriere.