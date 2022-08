Ritrovata viva Marina Paola, la figlia dell’ex super poliziotto Pippo Micalizio

Ritrovata viva la donna di 48 anni. I soccorritori l’hanno rintracciata all’isola d’Elba. Ieri mattina erano stati trovati il suo cellulare e il suo cane morto.

Non si sapeva più nulla di lei dalla serata del 14 agosto. Dopo quasi due giorni di ricerche i soccorritori sono riusciti a recuperarla tra gli anfratti di una scogliera in una zona particolarmente impervia dell’isola.

L’hanno ritrovata all’isola d’Elba, in una zona ricca di scogli: infreddolita, scossa e provata ma ancora viva. Parliamo di Marina Paola Micalizio, 48 anni, la figlia dell’ex-super poliziotto Pippo Micalizio. Della donna non si avevano più notizie da 36 ore. Nella mattinata di ieri i soccorritori avevano trovato il suo telefono cellulare e il suo cane, morto in acqua vicino agli scogli. Anche Marina Paola Micalizio sarebbe stata rintracciata vicino agli scogli di Procchio.

Dopo essere stata individuata, la 48enne è stata evacuata via mare con un’imbarcazione per via dell’estrema difficoltà a recuperarla via terra. Si trovava infatti in una zona particolarmente impervia, molto difficile da raggiungere. Un’ambulanza del 118 l’ha portata poi dalla spiaggia di Procchio all’ospedale dell’isola, a Portoferraio, per valutare le sue condizioni cliniche e eventualmente prestarle delle cure.

Sopravvissuta dopo 16 ore in mare

La donna avrebbe raccontato ai dottori di essere rimasta in mare per circa 16 ore. Per cercarla si era attivata una task force sia in mare che in terra con vigili del fuoco e protezione civile. Le ricerche via mare sono state guidate invece dalla Capitaneria con l’ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco e di un drone. Impiegate anche le squadre cinofile.

Ancora da accertare i motivi per cui la figlia di Pippo Micalizio è scomparsa per oltre un giorno e come sia finita in fondo agli scogli in un punto con poca visibilità anche dall’alto. Un elicottero dei soccorritori, oltre a un drone, ha sorvolato l’isola.

Il padre della donna, Pippo Micalizio, deceduto nel 2005, diventò celebre per alcune maxi operazioni contro la mafia e la ‘ndrangheta al Nord. I giornali lo soprannominarono “super poliziotto” proprio grazie a quelle prime grandi maxi operazioni contro la mafia e la ‘ndrangheta al Nord, che aveva diretto personalmente tra gli anni Ottanta e Novante.