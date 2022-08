Flavio Briatore geloso? Il manager rompe il silenzio sul nuovo flirt di Elisabetta Gregoraci

Il manager Flavio Briatore ha voluto dire la sua sui rumors circa un presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci, sua ex moglie, e Giulio Fratini: le sue parole.

Lei è una delle conduttrici e showgirl, più amate dal grande pubblico, in queste settimane – al fianco di Alan Palmieri – al timone di Cornetto – Battiti Live, condotto su Italia Uno. Stiamo parlando chiaramente di Elisabetta Gregoraci.

Nella scorsa stagione televisiva, Elisabetta Gregoraci è stata una delle grandi protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In queste settimane, si sta parlando con insistenza di una presunta relazione della conduttrice con l’imprenditore Giulio Fratini.

Ma quanto c’è di vero in questa storia? A rispondere alla domanda ci ha pensato l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, l’imprenditore e manager Flavio Briatore. Ecco le sue parole.

Le parole di Flavio Briatore

Stando a quanto emerge sul magazine Novella 2000, Flavio Briatore si è espresso sulla nuova presunta relazione tra l’ex moglie Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Giulio Fratini. Intervistato dal direttore del noto settimanale Roberto Alessi sulla vicenda, il manager ha liquidato la questione con un secco: “Non credo proprio”. Del resto, come accennato, i due erano stati avvistati insieme proprio al Twinga, locale di proprietà – tra gli altri – di Flavio Briatore. Dunque, la vicenda sembra essere definitivamente chiusa. Oppure no?

Già perché gli ottimi rapporti tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci lasciano supporre che il manager abbia voluto soltanto allontanare il gossip dalla sua ex compagna. Al momento, però, non ci sono conferme in merito.

Un’importante relazione per Elisabetta Gregoraci

Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, nel dicembre del 2017, la showgirl e conduttrice di Battiti Live, ha avuto un’importante storia d’amore con l’ex pilota Francesco Bettuzzi. Una relazione vissuta molto lontana dai riflettori: tanto che, a parlarne per la prima volta, è stata la stessa conduttrice nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip 5.

Negli sono stati attribuiti diversi flirt a Elisabetta Gregoraci, ma nessuno di questi è stato mai confermato. La stessa conduttrice, in una recente intervista, ha spiegato di essere single, ma che gli uomini sono intimoriti dal suo famosissimo precedente matrimonio.