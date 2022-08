Enzo Paolo Turchi rivela quanto prende di pensione: le parole del marito di Carmen Russo

Nel corso di una lunga intervista, il ballerino Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, ha parlato della sua vita privata, rivelando, inoltre, quanto percepisce di pensione. Ecco le sue parole.

Lui è uno dei ballerini più noti ed amati dal grande pubblico, una vera icona della danza nel nostro Paese che ha portato il suo stile sul piccolo schermo in diversi decenni e accanto ai più grandi di sempre. Stiamo parlando di Enzo Paolo Turchi.

Il ballerino, da anni, forma una delle coppie più amate insieme a sua moglie, la ballerina e protagonista tv, Carmen Russo che, recentemente, abbiamo visto nel cast del reality di Canale 5, Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Negli ultimi tempi, Enzo Paolo Turchi – il primo in Italia ad aprire una scuola di danza – si è fatto portavoce di alcuni problemi della categoria di lavoro dei ballerini, in particolar modo legata ai contributi.

Le parole di Enzo Paolo Turchi

Come accennato, Enzo Paolo Turchi è sceso in campo in prima persona sulla questione e, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Eleonora Daniele negli studi di Storie Italiane, su Rai Uno, ha spiegato la vicenda al grande pubblico. Insieme a lei, Carmen Russo, la quale ha raccontato: “Lui si fa carico di una situazione nei confronti della categoria dei ballerini, la sua vita è la danza, grazie alla danza lavora da 40 anni, lui vuole dare voce a questo problema”. Turchi ha raccontato: “I ballerini che conosco sono in difficoltà, faccio questi appelli anche per i giovani che iniziano ora e non si sa cosa si ritroveranno tra vent’anni o trent’anni”.

Nel corso dell’intervista, Enzo Paolo Turchi ha rivelato di percepire attualmente un assegno mensile di 720 euro. Sono tanti i colleghi ballerini che hanno ringraziato la coppia per essersi fatta portavoce di questi problemi.

Di nuovo in tv?

Come detto, Carmen Russo ha partecipato alla scorsa edizione de Il Grande Fratello Vip e Enzo Paolo Turchi è entrato in casa diverse volte. Nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi, la coppia ha rivelato che presto potrebbe tornare in tv, magari insieme

Ha spiegato Carmen Russo: “Se sono arrivate proposte per me ed Enzo? […] Vi dico la verità. Sì! Non lo so vedremo, adesso stiamo valutando”.