Mara Venier e Nicola Carraro, sapete dove abitano? Ecco il loro bellissimo attico con vista mozzafiato su Roma

Avete mai visto la casa di Mara Venier e Nicola Carraro? Un attico con una vista mozzafiato sulla Capitale: ecco alcuni scatti.

Lei è una delle conduttrici, attrici e personaggi tv più amati dal grande pubblico, ormai la regina della domenica televisiva con il talk Domenica In, in onda in daytime di domenica su Rai Uno. Stiamo parlando chiaramente di Mara Venier.

In queste settimane Mara Venier si sta godendo le meritate vacanze e sta ricaricando le pile in vista della nuova stagione televisiva. Già perché diversamente da quanto annunciato mesi fa, la conduttrice sarà ancora una volta al timone di Domenica In.

Oggi non parleremo però della sua straordinaria carriera, bensì della sua vita privata: Mara Venier, nel 2006 è convolata a nozze con il produttore Nicola Carraro. I due formano una delle coppie più apprezzate dal grande pubblico, ma sapete dove vivono?

La casa della coppia

La conduttrice di Domenica In Mara Venier e suo marito Nicola Carraro vivono un bellissimo attico nel cuore della Capitale che ha una magnifica vista sulla città eterna. Abbiamo avuto modo di intravedere il terrazzo bellissimo in diverse storie e post social della conduttrice. La vista da casa Venier – Carraro è mozzafiato: si possono intravedere l’Altare della Patria e i Fori Imperiali.

Tante visite per la conduttrice

Come ha più spesso raccontato a Domenica In, Mara Venier ama follemente la sua casa e spesso riceve tantissimi visite. Dai colleghi vip, sino ai suoi figli: Elisabetta, nata dalla relazione con Francesco Ferracini e Paolo Capponi, nato invece dalla storia d’amore con Pier Paolo Capponi. La protagonista della rete ammiraglia di Viale Mazzini è diventata qualche anno fa anche nonna: nel 2002, infatti, è nato il figlio di Elisabetta.

La casa all’interno è caratterizzata da una luce naturale e da un bellissimo parquet. Come possiamo notare sono tantissimi gli oggetti: si tratta di ricordi, premi, cimeli e tanti regali accumulati nel corso della sua straordinaria carriera da Mara Venier.