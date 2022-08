Il Paradiso delle Signore 7, il destino di Flora: la terribile vendetta della Contessa

Lo scontro tra Flora Ravasi e Adelaide di Sant’Erasmo si concretizzerà nelle prossime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore: ecco cosa accadrà.

In queste settimane si stanno registrando, presso lo studio di produzione di Roma, le nuove puntate della settima – e attesissima – stagione della serie cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntate saranno disponibili da lunedì 19 settembre.

Confermato anche l’orario degli scorsi anni, dalle 15.55 su Rai Uno, dopo il talk di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Al momento, anche se non c’è alcune conferma ufficiale, sembrerebbe previsto uno stop per la serie. Da metà novembre a metà dicembre, infatti, su Rai Uno verranno trasmessi i Mondiali di calcio in Qatar.

Intanto, sui social, grazie anche agli spoiler degli attori, siamo venuti a conoscenza di diverse anticipazioni: cerchiamo di mettere in ordine tutte le informazioni.

Cosa accadrà a Flora Ravasi

Sul finale della scorsa stagione abbiamo assistito ad un incredibile colpo di scena: Umberto Guarnieri, scappato dalla Villa di famiglia, ha dichiarato il proprio amore a Flora Gentile Ravasi, figlia dell’imprenditore Achille Ravasi. Sembra proprio che i due vogliano vivere il loro amore alla luce del sole ma la coppia dovrà aspettarsi una vendetta da parte della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La Contessa, venuta in possesso delle quote di Dante Romagnoli del grande magazzino milanese, cercherà di far licenziare Flora dal suo lavoro di stilista, scontrandosi dapprima con Vittorio Conti e poi con lo stesso Umberto.

A parlare dei prossimi scontri è l’attrice Lucrezia Massari che – come riporta LaNostraTv – ha spiegato: “La contessa sarà odiosa nei suoi confronti, visto che le ha sottratto l’uomo della sua vita”. L’attrice ha anche lasciato intendere che Flora Ravasi non se ne starà di certo a guardare e cercherà a sua volta di mettere in difficoltà la Contessa: “Si prenderà qualche libertà di troppo…con chi o rispetto a che cosa è tutto da capire”.

Le prossime puntate della serie di Rai Uno

Dunque, nelle prime puntate della nuova stagione, assisteremo a questo scontro tra Ravasi e Sant’Erasmo. Non è escluso che, la Contessa, possa chiedere aiuto a quella che ha sempre considerato una figlia, ovvero Marta Guarnieri che attualmente è ancora a New York. La fotografa – ancora sposata con Vittorio Conti – potrebbe essere l’unica a convincere suo padre, staremo a vedere.

Che la situazione nel giro di breve puntate precipiterà, lo ha confermato anche l’attore Alessandro Tersigni nel corso di un’intervista in cui, parlando del suo personaggio Vittorio, ha rivelato che quest’ultimo si troverà nel mezzo di: “Un’aspra faida”.