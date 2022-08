Agosto è il mese del mare, della montagna e delle serie tv da guardare in vacanza stesi sul divano. Ecco cosa scegliere.

Ormai, con le numerose piattaforme disponibile come: Netflix, Prime Video di Amazon, Disney +, ecc… c’è solo l’imbarazzo della scelta su cosa vedere effettivamente quando si cerca una serie tv. Dramma, thriller, fantasy e commedie, ormai non ci contano più i generi e i loro mix. Tra binge watching e appuntamenti settimanali il mercato di serie tv è assai florido e ce n’è per tutti i gusti.

Ecco cosa vedere in agosto.

Perché guardare le serie tv è una valida alternativa

Non tutti possono permettersi vacanze esotiche o avventurose in Paesi esteri o idilliaci soggiorni al mare, qualcuno può essere costretto anche dalle circostanze a stare a casa tutto il mese di agosto. Per questo motivo guardare serie tv può essere un’attività rilassante e poco costosa, da svolgere comodamente nella propria abitazione. Oltretutto è qualcosa che si può fare da soli o in compagnia.

Serie tv per tutti i gusti