Frutta a colazione: tutte le ricette da provare per cominciare bene la giornata

Mangiare frutta a colazione può essere una valida alternativa sana e gustosa, ecco perché.

Iniziare la giornata con un bel po’ di frutta è l’ideale per fare il pieno di energie in vista delle sfide da affrontare, che si tratti di studio o di lavoro. Secondo gli esperti questa non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole nelle prime ore della mattina.

Ecco perché.

Frutta a colazione: tutti i benefici

Quando ci sediamo per fare colazione il nostro stomaco è rimasto a digiuno per molte ore e bisognerebbe riempirlo con cibi che ci possano fornire le enrgie necessarie per affrontare la giornata. La frutta è ricca di acqua, di fibre, sali minerali e fruttosio. I vantaggi sono grandi, ma appunto solo se si tratta del frutto intero e non del succo.

Non esiste però un frutto ideale, la scelta dipende dai gusti di ciascuno, ecco dunque alcune ricette.

Come partire con il piede giusto