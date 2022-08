Tutti contro Gasperini: il clamoroso botta e risposta social lascia tutti a bocca aperta

Tutti contro Gian Piero Gasperini: il botta e risposta tra il giornalista ed il tecnico dell’Atalanta ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’allenatore degli orobici finisce nuovamente al centro della polemica dopo il sorprendente e scoppiettante botta e risposta con il giornalista dopo le frasi dello stesso Gasperini.

La stagione di Serie A 2022/2023 porta con sè tanti quesiti e altrettante aspettative, tra le squadre su cui vertono molte di esse c’è senz’ombra di dubbio l’Atalanta.

La squadra allenata da Gian Piero Gasperini, dopo anni di crescita continua e tre partecipazioni consecutive alla Champions League, ha subito un evidente ed inesorabile calo che ha portato alla mancata qualificazione a tutte le coppe europee.

Una delusione molto forte dalle parti di Bergamo che non ha però scoraggiato la società orobica la quale ha scelto, dopo un iniziale periodo di riflessione, di confermare nuovamente il tecnico piemontese sulla panchina.

Ad una settimana dall’inizio delle danze sono però risuonate forti e chiare le parole dello stesso Gasperini che si è apertamente definito non soddisfatto del mercato messo in atto sin qui e pertanto deluso nuovamente, come già successo a gennaio scorso.

Delle frasi che non sono piaciute a tanti esperti del settore tra cui un noto giornalista esperto di mercato il quale, via social, ha espresso la sua opinione sul tema.

E’ scontro tra Gasperini e il giornalista, le frasi del tecnico non sono proprio piaciute all’esperto di mercato

In casa Atalanta la sensazione è che la prossima stagione sarà cruciale per il prossimo futuro.

La pesante uscita volta a criticare il mercato che Gasperini ha riservato a società e giocatori non è passata inosservata e a fronte di qualche sostenitore che difende l’allenatore, c’è chi invece le parole del tecnico piemontese non le ha digerite.

A muovere la pesante accusa tramite i propri canali social è l’esperto di mercato Paolo Bargiggia: il suo commento lascia ben poche interpretazioni.

“Non è nemmeno cominciata la stagione e il Gasp comincia a sparare sulla società che lo paga profumatamente e sui suoi giocatori…Ma l’Atalanta perché l’ha riconfermato a fine ciclo? Per avere uno che spara sugli arbitri ogni 90 minuti? Masochismo”.

Questo il virgolettato di Bargiggia che ha scatenatola polemica, le sue parole, chiaramente critiche verso Gasperini, riaprono un capitolo polemico nei confronti della scelta dell’Atalanta di riconfermarlo che già a giugno si era palesato.

Resta da capire ora quello che sarà il cammino degli orobici in campionato ma nulla esclude che, in caso di fallimento, il futuro a Bergamo del tecnico piemontese diventi a rischio.