De Ligt torna a far discutere: le sue parole irritano i tifosi della Juve

De Ligt ha lasciato la Juve per trasferirsi al Bayern Monaco. Il difensore olandese ha fatto discutere a causa di alcune dichiarazioni: i tifosi bianconeri non gradiscono.

L’ex Ajax ha lasciato Torino dopo tre stagioni: alcune sue frasi hanno irritato l’ambiente bianconero. Il giocatore del Bayern è tornato a parlare nuovamente: è ancora polemica.

Matthijs De Ligt ha vissuto tre stagioni altalenanti con la maglia della Juventus: il rendimento non è stato sempre dei migliori, ma la squadra ha reso al di sotto delle aspettative in generale. L’olandese ha chiesto il trasferimento questa estate ed è stato accontentato: inizialmente era molto vicino al Chelsea, ma alla fine è stato il Bayern ad aggiudicarselo.

La trattativa è stata abbastanza veloce e si è chiusa con la soddisfazione di tutte le parti coinvolte: il club bavarese ha pagato circa €80 milioni e la dirigenza bianconera ne ha investiti quasi 50 su Bremer.

I tifosi, tuttavia, non hanno digerito alcune dichiarazioni dell’ex Ajax, che è tornato recentemente a parlare: la polemica prosegue.

De Ligt-Juventus, è ancora polemica: le parole del difensore irritano i tifosi bianconeri

Il gelo fra De Ligt e la Juventus è calato al termine della passata stagione, quando il difensore ha parlato dal ritiro della Nazionale olandese : in quella circostanza, ha messo in dubbio il suo futuro con la maglia bianconera.

Come noto, il giocatore ha poi chiesto la cessione in modo ufficiale e, dopo poco, si è trasferito al Bayern Monaco, club che lo aveva cercato già durante l’estate del suo trasferimento a Torino.

Con il club tedesco ha già vinto una Supercoppa di Germania, anche se Nagelsmann lo sta inserendo gradualmente. L’allenatore, infatti, per il momento continua a puntare sulla coppia Upamecano-Hernandez, anche se ha fatto capire che presto arriverà il momento di De Ligt.

Le sue parole pronunciate prima di cambiare squadra, però, avevano scatenato la reazione dei tifosi sui social. Anche Bonucci le ha commentate, affermando di aver percepito una mancanza di rispetto nei confronti del club.

De Ligt ha dunque voluto riprendere le precedenti dichiarazioni per rispondere al suo ex compagno di squadra. Il difensore ha parlato così al Telegraaf: “Non è stato un attacco alla Juventus. Avrò sempre il massimo rispetto per questo club. Per me era solo un dato di fatto che nessuno debba mai accontentarsi. Bisogna alzare l’asticella, me compreso”.

In seguito, l’olandese ha parlato anche del rapporto con i suoi ex compagni: “Non dimenticherò mai come i miei ex compagni di squadra mi hanno aiutato nel mio sviluppo come calciatore e come persona”.

I tifosi bianconeri non hanno gradito le parole dell’ex Ajax e lo hanno criticato sui social. La tensione, dunque, non è calata nonostante le intenzioni del giocatore del Bayern.