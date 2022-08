Come truccarsi per la spiaggia: tutti i consigli per essere splendide

Donne e ragazze desiderano essere al top anche quando vanno in spiaggia, ma come fare e cosa è meglio usare?

Andare in spiaggia truccate tiene alcune donne sulle spine, si teme che il make up coli o che si riveli troppo pesante causando problemi alla pelle, come per esempio i brufoli. Ci sono però dei suggerimenti che, se seguiti, possono aiutarci ad essere splendide anche a pochi passi dal mare. La parola d’ordine, a ogni modo, è leggerezza.

Ecco come fare.

Make up sì, ma con qualche accorgimento

Innanzitutto bisogna ricordare che il trucco waterproof suggerito di seguito non resiste alle sostanze oleose, quindi una volta pronte non potrete più mettervi creme o oli. Qualche altro consiglio riguarda la scelta dei cosmetici da impiegare, è bene accertarsi che abbiano la scritta full spectrum, in questo modo si avrà la certezza della protezione da UVA e UVB.

Al top anche in spiaggia