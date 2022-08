Macchie sulla pelle: tutti i suggerimenti per contrastarle con efficacia

Le macchie della pelle colpiscono uomini e donne e possono avere cause diverse. Ma come rimediare?

Le cosiddette macchie o discromie cutanee sono provocate da un eccesso di produzione di melanina e possono avere origine per diversi motivi. Le persone più colpite sono quelle che hanno più di 60 anni, ma possono verificarsi anche prima dei 40 anni. Sono un fastidio di natura estetica, ma cosa si può fare?

Ecco tutti i rimedi.

Le cause delle macchie sulla pelle

Le macchie sulla pelle hanno diverse cause, innazitutto l’invecchiamento determinato dall’età e dai raggi Uv, le alterazioni ormonali per esempio in gravidanza o eventuali traumi cutanei, come cicatrici dell’acne o tatuaggi. Poi anche fumo e smog concorrono alla loro formazione.

Guerra alle macchie!