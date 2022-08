Arisa, la confessione su Vito Coppola: “Lo dico a malincuore…”

L’amore è un sentimento complesso, in grado di regalare gioie immense, ma anche tanto dolore. Ecco, a tal proposito, qual è lo stato d’animo di Arisa dopo la fine della sua relazione con il giovane ballerino Vito Coppola, conosciuto durante la sua esperienza al talent show Ballando con le stelle.

Come tutti saprete, Arisa è una talentuosa cantante italiana, nata il 20 agosto 1982. Nel corso della sua carriera musicale, l’artista ha pubblicato un successo dietro l’altro, a cominciare da Sincerità, il brano con il quale, nel 2009, si aggiudicò la vittoria della categorie “Nuove proposte” della cinquantanovesima edizione del Festival di Sanremo.

Da allora sono susseguiti nuovi brani; album; tour; concerti e anche la partecipazione a numerosi programmi televisivi. A settembre, infatti, Arisa tornerà a ricoprire il ruolo di insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dopo aver trascorso un periodo in Rai in qualità di concorrente (e vincitrice) della sedicesima edizione di Ballando con le stelle, e di giurata de Il cantante mascherato.

Ed è stato proprio durante la sua partecipazione al talent show di Rai Uno dedicato alla danza che la cantante ha conosciuto Vito Coppola, ballerino di dieci anni più giovane di lei con il quale, dopo il programma, è stata sentimentalmente legata. La loro storia d’amore è stata segnata da alti e bassi e, ora che è giunta al termine, nel corso di un intervista rilasciata a un noto settimanale, Arisa ha raccontato quale sia, oggi, il suo stato d’animo a tale riguardo.

Le pene d’amore di Arisa

Nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Arisa ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, specie perciò che riguarda le conseguenze per la fine della sua relazione con il ballerino Vito Coppola. Ecco, a tal proposito, quali sono state le parole della cantante: “Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato”. Successivamente, l’artista ha aggiunto: “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.

E intanto Vito Coppola…

Attualmente, dopo aver deciso di intraprendere strade diverse, sia Arisa sia Vito Coppola si stanno concentrando sulla propria carriera professionale. Come precedentemente accennato, la cantante tornerà a ricoprire il ruolo di insegnate nella scuola di Amici di Maria De Filippi a partire da settembre, e continuerà a dedicarsi, ovviamente, alla sua musica .

Vito, invece, continua ad alimentare la sua passione per la danza e, a breve, lascerà l’Italia per intraprendere una nuova esperienza. Il ballerino, infatti, è stato scelto per essere uno dei professionisti della versione inglese di Ballando con le stelle.