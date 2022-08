Ilary Blasi, l’intervista post separazione non sarà con la Toffanin | Chi ha scelto la conduttrice

Sono settimane, oramai, che non si parla che della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due ex coniugi, al momento, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, e tutti si stanno chiedendo se, dove e quando la Blasi deciderà di parlare di tale argomento in tv. L’ipotesi più plausibile circolante in questo periodo riconduce a Verissimo e, dunque, a Silvia Toffanin, ma alla luce dei nuovi eventi intercettati dalla rivista Chi, potrebbe anche non essere così.

Lo scorso lunedì 11 luglio, tramite due comunicati rilasciati dall’Ansa, “il re e la regina” di Roma, ovvero Francesco Totti e Ilary Blasi, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Da allora, non una parola di più da parte dei diretti interessati. L’ex capitano della Roma è letteralmente sparito dai social, mentre la conduttrice ha lasciato la capitale per il periodo delle vacanze.

Oltre a tutte le domande e ai dubbi che girano intorno a tale faccenda, un altro dei quesiti principali è: “A chi rilascerà la prima intervista in tv Ilary Blasi?”. Diversi rumors hanno ipotizzato che la prescelta sarebbe stata l’amica di sempre, Silvia Toffanin, ma il primo a illustrare un’ipotesi diversa è stato Dagospia: “La rivedremo forse a Belve a farsi ‘sbranare’ da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?”.

Ed è stato proprio in compagnia della giornalista Francesca Fagnani che, di recente, il settimanale Chi ha paparazzato Ilary Blasi. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Ilary Blasi e Francesca Fagnani insieme a Cortina

Dopo essere tornata dalla Tanzania, Ilary Blasi è nuovamente ripartita alla volta della montagna. Nel corso della sua tappa a Cortina, il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato la conduttrice in compagnia della giornalista Francesca Fagnani la quale, come tutti saprete, è alla guida del programma trasmesso su Rai Due in seconda serata intitolato Belve. La natura del loro incontro, al momento, non è chiara, e non è stata fatta alcun tipo di dichiarazione a riguardo. Si potrebbe trattare, infatti, di un semplice aperitivo tra amiche o, in alternativa, di un’incontro di lavoro, magari per programmare la prima intervista di Ilary Blasi. Il servizio ad esse dedicato è stato pubblicato sul numero in edicola della sopracitata rivista, ma per scoprire cosa accadrà, non ci resta che aspettare.

La passata intervista di Ilary a “Belve”

Prima che arrivasse l’annuncio ufficiale della separazione, lo scorso mese di aprile, Ilary Blasi era già stata ospite di Francesca Fagnani. A Belve, infatti, la conduttrice aveva risposto a delle domande proprio inerenti a un possibile tradimento.

“La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento dell’una e dell’altro?”, aveva chiesto la giornalista a Ilary la quale, con fermezza, aveva affermato quanto segue: “No, né dell’uno né dell’altra”.