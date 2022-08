Arisa, la confessione della cantante: “Un figlio? Faccio da sola”

La cantante ligure Arisa, in una lunga intervista ha parlato della sua vita privata e non solo: ecco tutto quello che ha detto la vincitrice di Ballando con le Stelle.

Cantante, personaggio tv e star dei social: Arisa è amatissima dal grande pubblico. Nella scorsa stagione è stata protagonista di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

Proprio a Ballando con le Stelle ha incontrato il ballerino Vito Coppola e tra i due è scoccata la scintilla: dopo diversi mesi, però, hanno annunciato la fine della loro relazione.

Dal prossimo settembre, Arisa tornerà invece su Canale 5, dietro la cattedra del talent più famoso del piccolo schermo, Amici, condotto da Maria De Filippi.

Le parole di Arisa

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Arisa ha parlato della sua vita privata, in particolare della relazione terminata da qualche tempo con il ballerino Vito Coppola. Come sta oggi la cantante? Ha raccontato: “Sono in convalescenza, dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.

Arisa ha poi parlato del suo passato amoroso: “Ho sempre avuto rapporti sbilanciati. Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore, ci soffro, perché da piccola ho sempre sognato l’amore. A un certo punto noi donne sentiamo il desiderio della maternità, e diventiamo la mamma del nostro uomo. Lo vivo come un sentimento prezioso, e poi capisco che per gli altri sei una vecchia che vuole fare la mamma”.

Un figlio da sola

L’artista ligure ha poi affrontato il tema della maternità. Arisa non ha nascosto di voler diventare mamma un giorno, ma questo potrebbe anche accadere senza un compagno accanto. Ha spiegato: “Penso sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola, piuttosto che con un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli”.

E ancora: “Neanche stare con le donne sarebbe una soluzione, e dire che ho iniziato a battermi per i diritti nel 2010, quando non era di moda. Capita che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini”.