Francesco Totti vuole proteggere Noemi Bocchi dai media: ecco che cosa ha fatto per lei

L’ex capitano della Roma Francesco Totti vuole proteggere la sua nuova compagna Noemi Bocchi dai paparazzi: ecco che cosa ha fatto.

Nelle ultime settimane siamo venuti a conoscenza di diversi retroscena, o presunti tali, della nuova coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi. L’ex numero dieci della Roma e della Nazionale, negli ultime tempi è stato paparazzato in più di un occasione sotto casa della 34enne romana.

Abbiamo assistito, inoltre, alla nascita e al declino, piuttosto rapido, di un clamoroso rumors circa una possibile gravidanza di Noemi Bocchi. L’indiscrezione era stata ripresa da Il Corriere della Sera – che l’aveva presentata come tale – ma rivelatasi completamente farsa.

A mettere un punto alla vicenda – oltre agli scatti di questi giorni – anche la ricostruzione del settimanale Chi, che condotto la nascita del rumors ad una visita di Noemi Bocchi in una clinica romana specializzata in ostetricia e ginecologia . La 34enne, però, era andata a fare visita ad una sua cara amica.

Francesco Totti vuole proteggere Noemi Bocchi

In questi giorni Francesco Totti è a Sabaudia, storica residenza estiva di famiglia, insieme ai suoi figli Cristian, Chanel e Isabel. L’ex capitano della Roma è tampinato dai paparazzi che vogliono “beccarlo” insieme a Noemi Bocchi, la quale sta trascorrendo le vacanze nella vicina San Felice al Circeo. Anche la 34enne romana, investita come la coppia – e anche altre persone – dall’onda mediatica, sta cercando di mantenere un profilo molto basso. Addirittura, si mormora, al momento non vorrebbe rientrare nella Capitale. Ma c’è un’altra indiscrezione che circola veloce in queste ore e sarebbe nata dai bagnanti presenti sulla spiagge del litorale laziale.

Di cosa si tratta? Secondo questi rumors, per garantire una certa tranquillità e poter starsene tranquilli alla larga dai paparazzi, Francesco Totti avrebbe assunto un bodyguard per Noemi Bocchi. La notizia non è stata confermata e, al momento, dagli scatti recenti della 34enne romana, non si vedono bodyguard in giro.

Il ritorno a Roma

Di certo, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto di ridurre al minimo incontri alla luce del sole e, di certo, i due speravano in un’estate diversa. Intanto, sulle sue stories Instagram, Ilary Blasi ha annunciato la fine delle sue vacanze e che presto tornerà a Roma.

Già da inizio settembre inizierà quella che è stata già definita una battaglia legale tra la conduttrice de L’Isola dei Famosi e l’ex capitano giallorosso. Sul tavolo un vero e proprio impero fatto di azioni, società e immobili.