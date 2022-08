Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, la cifra monstre dell’anello: ecco quanto è costato

Si prepara al matrimonio Chiara Nasti, l’influencer ha ricevuto in vista delle nozze un anello, questo il regalo del suo futuro marito, ecco quanto costa e le sue sensazioni, quando manca poco all’evento.

Nel giro di pochi anni la notorietà di Chiara Nasti è cresciuta a dismisura, sfruttando a pieno i social, la ragazza di origini campane ha spopolato sul web, potendo contare su molti follower.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il mondo del calcio è stato spesso protagonista a livello sentimentale, dalla relazione con Nicolò Zaniolo passando per quella attuale con Mattia Zaccagni, ormai prossimo a diventare suo sposo, senza dimenticare come la sorella stia insieme a Bonifazi, difensore del Bologna.

In passato, la Nasti è stata anche legata al cantante Emis Killa, ma ormai il suo cuore batte per il centrocampista della Lazio, con il quale progetta il futuro insieme, compreso il figlio in arrivo, mentre la proposta di matrimonio è arrivata in modo ufficiale ad Ischia da parte del calciatore nei confronti dell’influencer.

Il valore del regalo

Riguardo alla sorpresa, secondo il sito Chenews.it, il valore si aggirerebbe sui 10 mila euro, offerto da Mattia Zaccagni alla sua amata e futura sposa, la quale ha accolto con gioia il dono e la proposta in quanto tale.

Pur conoscendosi da poco tempo, la sintonia tra i due funziona, anche la stessa influencer sembra avere le idee chiare come dimostra una recente intervista, in cui si è raccontata di quanto le sta accadendo in questo periodo ed in particolare sul suo futuro prossimo.

Quali sono state le sue parole

Sull’alternanza di emozioni tra figlio e matrimonio, la diretta interessata si è detta entusiasta, ma sulla cronologia degli eventi è parsa dubbiosa. Da un lato sarebbe altamente stimolata di sposarsi con il pancione, ma dall’altra vorrebbe affrontare il parto prima, per godersi a pieno il giorno in cui si sposerà.

Durante l’intervista al settimanale Novella 2000, alla domanda sull’aver bruciato le tappe, Chiara Nasti ha così risposto: “Noi ci amiamo e desideriamo questo. Alcune coppie si sposano dopo 10 anni e poi si lasciano dopo appena un mese. Lui aveva mille alternative ma alla fine la scelta è stata questa ed il resto è superfluo”.