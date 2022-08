Il Paradiso delle Signore 7, spoiler: finalmente il tanto atteso ritorno

Si avvicina la data di inizio dei nuovi episodi della serie Il Paradiso delle signore e relative alla settima stagione, ecco tutte le novità e le ultime anticipazioni riguardanti la fiction italiana.

Dopo il periodo estivo è pronto a tornare sugli schermi di Rai Uno, Il paradiso delle signore, serie trasmessa sulla rete ammiraglia nel pomeriggio da alcuni anni, sin da quando gli episodi avevano una maggiore durata ma un numero più contenuto di appuntamenti.

Nel corso degli anni è diventata a tutti gli effetti una soap, con la decisione di diluirla in diversi mesi in cui la produzione targata Rai Fiction ed Aurora Tv viene trasmessa da lunedì a venerdì, così come accaduto la scorsa stagione, terminata a fine aprile.

Per quanto concerne la prossima, le lavorazioni sono a buon punto, ma bisognerà ancora attendere per la prima visione televisiva. Si rincorrono però voci su quanto accadrà prossimamente ai vari personaggi.

Le nuove rivelazioni

Quanto avvenuto negli ultimi episodi trasmessi ha lasciato diverse storie in sospeso, tra cui la vicenda legata ad Umberto ed al suo tradimento nei confronti di Adelaide per stare con Flora. In seguito a tale avvenimento, la donna sarà pronta a reagire sull’ex compagno ed a darle supporto nella vendetta ci sarà Vittorio Conti.

A svelarlo ci ha pensato lo stesso protagonista della serie ed interprete di Umberto, vale a dire Roberto Farnesi, presente dalla terza stagione della soap opera ambientata a Milano all’interno di un negozio di abbigliamento.

La svolta nelle storie e cosa accadrà

Oltre ad Umberto, sarà da capire l’evoluzione di altre vicende, come la possibilità di stare insieme tra Ezio e Veronica, ma con l’uomo ancora sposato con Veronica, mentre resta da scoprire cosa succederà a Gloria, in seguito all’arresto avvenuto negli ultimi appuntamenti trasmessi.

Riguardo ai prossimi episodi, bisognerà attendere lunedì 12 settembre, quando Rai Uno ritornerà a trasmettere Il Paradiso delle signore, confermato alle 15 e 55, collocato tra Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e prima de La Vita in diretta. Gli spettatori attendono come riprenderà la serie, diventata ormai appuntamento fisso della rete da alcuni anni a questa parte.