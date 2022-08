Ecco come Harry e Meghan eviteranno la Regina Elisabetta a Londra: il piano dei Duchi

Da quando hanno deciso trasferirsi negli Stati Uniti d’America, le occasioni in cui i duchi di Sussex si sono recati a Londra sono diventate sempre più sporadiche. Nel mese di settembre, tuttavia, qualcosa riporterà Harry e Meghan Markle in Gran Bretagna. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Tutti conosciamo, oramai, almeno una parte della storia che si cela dietro la decisione del principe Harry e della sua consorte, Meghan Markle, di lasciare l’Inghilterra e iniziare una nuova vita in California. Il matrimonio tra i due è avvenuto il 19 maggio 2018 e, da allora, i rapporti tra il secondogenito di Carlo e Lady Diana e il resto della famiglia reale si sono notevolmente incrinati.

Dopo la nascita del loro primogenito, Archie, i duchi di Sussex si sono pian piano allontanati dai Windsor, facendo ritorno nella terra del principe solo in pochissime occasioni.

Nel mese di settembre, tuttavia, Harry e Meghan hanno in programma di tornare in Europa, ma qual è il reale motivo del loro viaggio? Un incontro con la regina Elisabetta II o c’è dell’altro? A rivelarlo, lunedì 15 agosto, è stato il portavoce della coppia.

Harry e Meghan volano in Europa

No, il principe Harry e Meghan Markle non torneranno a Londra per un ricongiungimento familiare – almeno ufficialmente – bensì per alcuni impegni benefici a loro molto cari, così come rivelato lunedì 15 agosto alla stampa dal loro portavoce: “Il duca e la duchessa di Sussex sono lieti di visitare le varie associazioni di beneficenza che stanno loro a cuore”. Il 5 settembre, infatti, la coppia reale parteciperà al “One young world 2022” che si terrà a Manchester, per poi volare, il giorno successivo, in Germania, per presenziare all’evento “Invictus games Düsseldorf 2023 one year to go”. L’ultima tappa del viaggio in Europa dei Sussex è prevista il giorno 8 settembre, sempre in Gran Bretagna, in occasione dei “WellChild Award 2022”. Un’agenda molto fitta, dunque, quella del principe Harry e Meghan Markle che, pare, non lasci spazio a un eventuale incontro con la regina.

Gli impegni della regina

I primi giorni di settembre, tuttavia, saranno scanditi da impegni importanti anche per la regina Elisabetta II. Il 5 settembre, infatti, avrà luogo l’annuncio del nuovo primo ministro britannico. Il protocollo vuole che sia proprio la sovrana ad affidare tale importante incarico a colui il quale sostituirà Boris Johnson, motivo per cui potrebbe non avere abbastanza tempo da dedicare ai Sussex, sempre qualora essi chiedessero un incontro.

Sembra non sia prevista, per il momento, neanche una visita a William e Kate. A tal proposito, di recente, a esprimersi è stata l’esperta Ingrid Seward la quale, al quotidiano The Sun, ha affermato quanto segue: “Una delle due coppie potrebbe inviare dei fiori come offerta di pace, ma non dimentichiamoci cosa è successo l’ultima volta”. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembra che Kate Middleton in passato abbia fatto recapitare a Meghan dei fiori che quest’ultima, però, avrebbe gettato via. Il motivo? A tutt’oggi non è ancora molto chiaro, ma stando sempre a dei rumors circolati a riguardo, pare che la causa scatenante delle tensioni fosse stato l’outfit che la piccola principessa Charlotte avrebbe dovuto indossare il giorno del matrimonio di Harry e Meghan.