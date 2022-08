Arriva il nuovissimo bonus da €400 senza ISEE che le famiglie aspettavano da tempo: ricco e cumulabile

Le famiglie italiane sono sempre alla ricerca di bonus e di aiuti pubblici per riuscire ad andare avanti e per avere un notevole risparmio.

Le famiglie con i figli a carico hanno a disposizione l’assegno unico universale e in generale tutti i nuclei familiari sono sempre molto sensibili alla tematica dei bonus.

Infatti oggi ad essere più richiesti non sono più i bonus casa ma sono proprio i bonus per la famiglia. Tuttavia lo Stato Sociale Italiano è sempre molto avaro nell’aiutare le famiglie più in difficoltà e quindi sono proprio queste a patire di più.

Un bonus che porta gioia in tante famiglie

Questo nuovo bonus da 400 euro sicuramente non va in questa direzione perché è un bonus senza limiti di ISEE quindi è un bonus che possono richiedere tutti per una particolarissima spesa.

Questo bonus va ad essere erogato a tutti coloro i quali adotteranno il cane del canile. Infatti per chiunque adotterà un cane del canile al posto di comprarlo al negozio o dall’allevatore ci sarà questo bonus di €400. La cosa importante di questo bonus è che è cumulabile con il bonus animali domestici da 550€. Quindi si avranno 400 euro per avere adottato il cane del canile e in più 550€ per le spese veterinarie.

Un aiuto importante per un gesto nobile

Questo è sicuramente un bonus ecologico ed etico ma non è partito in tutti i comuni italiani. In alcuni comuni è partito mentre in altri no e ci sono altri comuni ancora che erogano cifre un po’ più basse. Quindi sicuramente se si ha intenzione di adottare un cane del proprio canile è importante verificare che nel proprio comune sia partito questo particolarissimo aiuto perché così si potranno avere i 400€ promessi dal bonus. Come dicevamo prima una volta adottato il cane si potrà poi beneficiare di 550€ di rimborso sulle spese veterinarie. Questo è sicuramente un bonus molto diverso dagli altri e sicuramente non è uno di quei bonus tanto richiesti per cercare di fronteggiare la difficoltà delle famiglie più fragili economicamente. Tuttavia si tratta di un bonus per aiutare chi vuole compiere un bel gesto nei confronti dei tanti cani presenti nei canili italiani.