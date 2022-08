Inter e Juventus problemi in vista, ecco i primi seri infortuni per i due top team

Nerazzurri e bianconeri iniziano il conto degli infortuni e dovranno fare a meno di due pedine fondamentali per le prossime partite.

Il campionato di Inter e Juventus è iniziato con una vittoria, sofferta per i nerazzuri, che hanno trovato solo con l’ultimo pallone della gara il gol della vittoria contro il Lecce, più agevole invece per i bianconeri, che hanno spazzato via il Sassuolo con un netto 3-0.

Entrambe le squadre hanno però subito degli infortuni che rischiano di pesare nell’economia del campionato dei due top team. Per i bianconeri ad alzare bandiera bianca è stato uno dei protagonisti proprio della vittoria dei piemontesi, nonché uno dei nuovi arrivi. Angel Di Maria ha infatti impiegato appena 26 minuti per firmare, su cross di Alex Sandro, il suo primo gol italiano con un sinistro al volo schiacciato a terra.

Dopo 66′ minuti di gioco l’argentino è però stato costretto ad uscire per infortunio, lasciando il posto a Miretti a partita ormai conclusa. Gli esami a cui si è sottoposto l’ex PSG hanno evidenziato una lesione dell’adduttore della coscia sinistra che sarà valutato nuovamente tra una decina di giorni. El Fideo dovrà dunque sicuramente saltare le partite con Samp e Roma, rientrando eventualmente per la gara con lo Spezia o per quella con la Fiorentina se le sue condizioni dovessero migliorare.

Problemi anche in casa nerazzurra

Anche in casa Inter è stato uno dei nuovi acquisti a subire un infortunio. Il giocatore in questione è Henrikh Mkhitaryan, arrivato a parametro zero dalla Roma che ha esordito con la maglia nerazzurra proprio nella prima sfida stagionale in Salento, rilevando al 57′ minuto l’ammonito Marcelo Brozovic nel tentativo di Inzaghi di attaccare la squadra neopromossa.

Mkhitaryan in campo ci è rimasto per tutta la partita ma al termine ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sensazioni in casa nerazzurra sono negative, con l’armeno che molto probabilmente salterà le gare con Spezia, Lazio e Cremonese, tornando a disposizione probabilmente solo per il derby in programma il prossimo 3 settembre, con Barella, Calhanoglu e Asslani che saranno dunque chiamati a fare gli straordinari in mezzo al campo.