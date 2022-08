Milinkovic-Savic la svolta in queste ultime ore: sul tavolo di Lotito l’offerta irrinunciabile

Arriva in queste ore la svolta decisiva per Sergej Milinkovic-Savic: sul tavolo di Claudio Lotito c’è l’offerta irrinunciabile.

Il serbo della Lazio gode dell’interesse di tantissime squadra in Italia ed in Europa ma il presidente Lotito continua a chiedere un’offerta altissima per lasciarlo partire: in queste ore potrebbe arrivare la svolta decisiva.

La chiusura del calciomercato, fissata per l’1 settembre, si avvicina sempre di più ma sono diverse le trame che ancora devono trovare la loro fine.

Alcune di esse interessano in maniera diretta la Lazio di Maurizio Sarri la quale, risolta la grana Luis Alberto, dovrà capire ora cosa sarà del futuro di Milinkovic-Savic.

Che il serbo interessi a tutte o quasi le big d’Europa non è di certo una novità e il contratto in scadenza nel 2024 (senza, per il momento, trattative di rinnovo avviate) suggerisce un addio sempre più vicino.

Le voci circa la prossima metà di Milinkovic-Savic sono state diverse anche in questi mesi di calciomercato così come già successo in passato ma per il momento il futuro del centrocampista sembra ancora in biancoceleste.

Chiunque vorrà portare alla propria corte il giocatore della Lazio dovrà dunque accellerare e presentare a Lotito un’offerta considerata adeguata dal numero uno del club della Capitale: nelle prossime ore è attesa un’offerta di questo tipo che potrebbe rappresentare una svolta.

Il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe cambiare a breve: un top club prepara la super offerta

Milinkovic-Savic è senza dubbio molto legato alla Lazio e in generale all’ambiente biancoceleste ma, nonostante ciò, sembra ormai evidente la sua voglia di cambiare aria.

Lotito non ha mai chiuso del tutto alla cessione a patto che l’offerta per il suo gioiello sia economicamente adeguata al valore del giocatore serbo.

Juventus, Manchester United e PSG sono alcune delle squadre intteressate da tempo al centrocampista ma una nuova concorrente rischia di cambiare tutte le carte in tavola: il Tottenham di Antonio Conte.

Gli Spurs sono intenzionati ad offrire una cifra iniziale intorno ai 45 milioni di euro con la possibilità di salire sino a 60 mentre per il serbo è già pronto un ricco contratto da ben 6 milioni di euro l’anno, cifre importanti che potrebbero convincere il giocatore ma difficilmente Lotito che insiste sulla richiesta di 80 milioni.

La trattativa potrebbe prendere il colo a breve e per prepararsi il Tottenham ha già lasciato andare in prestito Lo Celso (direzione Villareal) e Ndombele (vicino al Napoli con la possibilità di riscattarlo a fine anno per circa 30 milioni), Milinkovic potrebbe quindi diventare il fiore all’occhiello del mercato estivo dei londinesi che dovranno ora convinere la dirigenza biancoceleste.