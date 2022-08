Tuchel e Conte che botte a fine gara, ma non sono gli unici: ecco le risse più famose del calcio

Quella tra Thomas Tuchel e Antonio Conte al termine di Chelsea-Tottenham è stata solo l’ultima delle liti avvenute nel mondo del calcio: ripercorriamo qui sotto alcuni dei più famosi episodi sul rettangolo di gioco che hanno contribuito a segnare un’epoca.

L’allenatore tedesco e quello italiano al fischio finale hanno dato il via a un accesissimo scontro che ha fatto il giro del web riportando alla mente scene memorabili.

Non avranno certamente la stessa importanza di un gol al novantesimo o di un trofeo vinto, ma alcune risse avvenute nel mondo del calcio sono rimaste indelebili nelle menti delle persone anche a distanza di molti anni. Quella tra Thomas Tuchel e Antonio Conte nella sfida di Premier League tra Chelsea e Tottenham è stata infatti solo l’ultima in ordine cronologico di una lunga serie che ha lasciato a bocca aperta generazioni di tifosi: ecco qui sotto le più importanti.

Parlando di allenatori non si può non ricordare l’incredibile scazzottata di Delio Rossi ad Adam Ljajic in un Fiorentina-Novara del 2012. Il tecnico riminese perse le staffe con il calciatore serbo una volta sostituito e gli rifilò alcuni ceffoni che sconvolsero tutti. Le immagini fecero il giro del web e Rossi venne esonerato qualche giorno dopo per un comportamento che fu ritenuto inaccettabile da molti.

Un altro episodio famosissimo coinvolse l’allora vice allenatore degli Spurs nel 2011, Joe Jordan, e il centrocampista Rino Gattuso. Al termine di una partita valida per gli ottavi di finale di Champions League i due arrivarono faccia a faccia e si presero a insulti. Il giocatore calabrese non ci vide più dalla rabbia e rifilò al membro dello staff del club inglese prima una manata e poi una testata che lo costrinsero a una lunga squalifica.

I casi più eclatanti tra gli stessi giocatori: quando la violenza non ha limiti

Tra i giocatori più “rissosi” dell’ultimi ventennio non si può certo dimenticare Philippe Mexes. L’ex difensore ai tempi del Milan perse completamente la brocca in una partita contro la Lazio nel 2015 e ci vollero molte persone a fermare la sua ferocia. Il francese mise le mani al collo all’allora capitano biancoceleste Stefano Mauri, colpevole di avergli tirato un calcetto dopo uno scontro di gioco. Una reazione a dir poco eccessiva che venne punita con un’espulsione a dir poco sacrosanta.

Come dimenticare poi l’intervista di Bruno Cirillo al termine di un Inter-Siena del 2004. Il difensore si presentò davanti alle telecamere con un labbro rotto accusando pubblicamente Marco Materazzi di averlo colpito nel tunnel degli spogliatoi. Il Campione del Mondo del 2006 non la passò liscia e subì una lunga squalifica di due mesi per il suo comportamento.

E questi sono solo alcuni delle liti più famose che nessun appassionato di calcio può dimenticare. La stagione è appena iniziata ma la tensione è già molto alta: per questo l’impressione è che di episodi di questo tipo ne vedremo ancora parecchi.