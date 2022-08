Juventus indizio di mercato bomba sotto gli occhi di tutti: sorpresa strepitosa per i bianconeri

Il brillante esordio all’Allianz Stadium contro il Sassuolo rischia di non essere l’unica notizia positiva. Proprio la vittoria contro i neroverdi, infatti, ha portato in dote un eloquente indizio di mercato.

La Juventus è pronta a regalare ai propri tifosi ulteriori colpi di spessore, come lo è Angel Di Maria, gol e assist alla prima in Serie A.

Tre gol al Sassuolo, grande esordio per Di Maria

Inizia al meglio la stagione della rinascita per gli uomini di Massimiliano Allegri con un netto 3-0 al Sassuolo all’Allianz Stadium. In grande spolvero uno dei volti nuovi nelle fila della Vecchia Signora, Angel Di Maria. L’esterno argentino ex Paris Saint Germain ha sbloccato il match con una girata al volo su cross di Alex Sandro. Ha poi anche contribuito alla doppietta di Dusan Vlahovic con l’assist in occasione del 3-0 che ha suggellato il risultato. In mezzo tanta classe, dribbling e innumerevoli giocate, come la rabona che ha infuocato il pubblico juventino. Unica nota stonata: il problema all’adduttore riscontrato intorno al 65′ che lo ha costretto a lasciare il campo e che, con ogni probabilità, gli impedirà di partecipare alla prossima sfida di campionato.

Di Maria protagonista… anche nel mercato

Che Vlahovic e tutta la Juventus potessero beneficiare dell’apporto di Angel Di Maria non è affatto una sorpresa. Che l’argentino abbia avuto un risentimento muscolare, forse, nemmeno. Ma non è finita qui. Il Fideo, infatti, si è reso protagonista anche di una vicenda di mercato. Il connazionale ed ex compagno al Paris Saint Germain, Leandro Paredes, ha postato una foto nelle stories di Instagram dove si complimentava con Angel per il gol segnato.

La foto di Paredes ritraeva una televisione che trasmetteva la partita dei bianconeri, a testimonianza del fatto che l’argentino stesse guardando proprio il match dello Stadium. Del resto l’ex Roma è da tempo in trattativa con la Juventus. Allegri vuole fortemente il suo arrivo e lui vuole solo la Juve. Manca ancora l’accordo sulla formula tra le due società anche se negli ultimi giorni pare che i parigini stiano aprendo alla possibilità di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

La Vecchia Signora, che ancora non è riuscita a cedere Adrien Rabiot al Manchester United per le alte pretese d’ingaggio e di commissioni della madre-agente del francese, potrebbe affondare il colpo su Paredes a prescindere dall’esito di questa trattativa. La sensazione è che la Juventus sia pronta, presto o tardi, ad aggiungere un altro argentino in rosa.