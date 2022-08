Notizia bomba sull’acquisto di un famoso club diventa virale, ma è una bufala: tifosi delusi

È arrivata una notizia bomba che ha sconvolto il web e che sta diventando virale. Un ricco imprenditore avrebbe dichiarato, infatti, di voler comprare uno dei top club d’Europa: i tifosi si esaltano, ma la verità è un’altra!

Il club in questione, tra i più blasonati nel mondo del calcio, è il Manchester United.

I Red Devils stanno provando a ripartire dal nuovo corso guidato da Erik Ten Hag.

Avvio shock, mai così male negli ultimi 100 anni

Ci si è preparati ad un nuovo corso che magari potesse segnare una rinascita, attesa dall’addio di Sir Alex Ferguson. Invece l’avventura ai Red Devils di Ten Hag non è iniziata nel migliore dei modi. Il suo United, infatti, ha iniziato la Premier League con due sconfitte consecutive, peggiore inizio degli ultimi 100 anni. Oltre alla mancanza di risultati quello che preoccupa è la tenuta difensiva, con 6 gol subiti in due partite, e la scarsa vena offensiva che fa registrare 1 alla voce “gol fatti” nelle prime due partite, dovuto all’autorete di Mac Allister nel 1-2 interno subito contro il Brighton.

Come se non bastasse continua a tenere banco anche la questione legata a Cristiano Ronaldo. Il portoghese vuole andare via ma, ora che anche il tecnico olandese si è convinto a lasciarlo andare, resta solo un problema: la mancanza di acquirenti. Le uniche ipotesi che restano, timidamente, in piedi al momento sono Chelsea e Bayern Monaco, tra i pochi top club alla ricerca di un centravanti.

C’è l’annuncio ma poi arriva la smentita: era solo uno scherzo

Oltre all’avvio di stagione da dimenticare, il Manchester United è diventato virale nel web per l’annuncio di un ricco imprenditore. L’amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha postato un tweet dove affermava di voler acquistare il Manchester United.

Sembrava potesse essere l’inizio del cambio di rotta per i Red Devils, se non fosse che lo stesso Elon Musk ha poi dichiarato che il suo fosse un semplice scherzo. Appena la notizia è diventata virale l’imprenditore ha chiarito la questione, sempre attraverso Twitter.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

I tifosi saranno, dunque, delusi dall’apprendere che un ricco imprenditore lungimirante come Elon Musk non stia realmente acquistando la loro squadra. Musk ha precisato di non voler investire in nessuna società sportiva. Da tifoso dei Red Devils ha però aggiunto che se mai lo facesse, sicuramente sceglierebbe il Manchester United.