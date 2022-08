Klopp furioso contro tutti: le parole su Haaland e Nunez lasciano a bocca aperta

Un pessimo inizio di campionato per il Livepool di Klopp che in conferenza stampa dopo il pareggio con il Crystal Palace si scaglia contro la critica con parole pesantissime che hanno fatto il giro del web.

La stagione del Liverpool sembrava essere iniziata alla grande dopo la conquista del Community Shield contro i rivali ormai storici del Manchester City alla prima partita stagionale.

Un inizio di stagione che ha però subito subito una brusca frenata dopo le prime due partite di Premier League. I Reds infatti non sono andati oltre il pareggio in entrambi gli incontri disputati con Fulham e Crystal Palace, con due partite in cui la squadra la squadra di Klopp è sempre andata in svantaggio e ha dovuto recuperare il risultato.

Contro il Fulham sono andati in gol Darwin Nunez e Momo Salah, che hanno risposto alla doppietta di Aleksandar Mitrovic per evitare la prima sconfitta stagionale. Nella sfida col Crystal Palace c’è voluta invece la perla di Luis Diaz per pareggiare i conti aperti nel primo tempo da Wilfried Zaha.

Una sfida quella di Anfield Road dove Darwin Nunez è stato ancora una volta protagonista, ma questa volta in negativo. Dopo aver preso uno sfortunatissimo palo nel primo tempo l’uruguagio è stato infatti espulso al 57′ per aver reagito con una mezza testata alla spinta da parte dell’ex Sampdoria Andersen. Un’ingenuità pesante che ha lasciato per più di mezz’ora il Liverpool in dieci uomini, compromettendo inevitabilmente il risultato finale.

La dura critica di Klopp dopo l’accaduto

Al termine dell’incontro col Palace ha parlato proprio l’allenatore dei Reds, che ha commentato quanto accaduto durante il match, dicendo senza mezzi termini che l’espulsione ha complicato la strada verso la vittoria: “Nunez aveva iniziato bene la ripresa poi è caduto nella provocazione dell’avversario. Imparerà da quanto accaduto, sfortunatamente per noi avrà tre gare per farlo”.

Klopp muove anche una critica al movimento calcistico generale, spiegando che c’è spesso troppa fretta in molte valutazioni e la critica non dia spazio al mimino errore e pretendendo che tutto sia perfetto fin da subito. Klopp spende anche parole anche sull’attaccante di Guardiola Haaland, che proprio nel primo scontro con i Reds si è divorato due clamorose occasioni: “Mi ha stupito come hanno trattato Haaland dopo il Community Shield, tutti si chiedevano se avrebbe segnato. Ora dicono tutti sono entusiasti del suo rendimento. È incredibile come una settimana nel calcio equivale a 10 anni”.