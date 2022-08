Atalanta sulla graticola, addio a Malinovskyi: il nuovo nome fa impazzire i tifosi

L’Atalanta potrebbe muoversi nuovamente sul mercato: Malinovskyi non è più certo della permanenza. La società ha già in mente il possibile sostituto.

I nerazzurri si apprestano a vivere giornate movimentate di calciomercato. Il possibile addio del centrocampista ucraino apre nuovi possibili scenari.

Quella in corso è una sessione di calciomercato complicata per l’Atalanta. Lo ha ammesso Gian Piero Gasperini, che si aspettava qualcosa di diverso e che ha dichiarato di non avere ancora chiarezza circa gli obiettivi stagionali della società. La Dea ha seguito per diverso tempo una pista poi sfumata: Pinamonti. L’attaccante era il primo nome sulla lista per rinforzare il reparto offensivo, ma l’inserimento del Sassuolo ha fatto saltare la trattativa con l’Inter.

Nel frattempo è arrivato Ademola Lookman: l’inglese ex Leicester si è presentato con un gol all’esordio in Serie A a Marassi contro la Sampdoria.

Tuttavia, mancano ancora alcuni giorni alla chiusura del mercato e non è da escludere che ci siano dei movimenti: tutto dipenderà dal futuro di Ruslan Malinovskyi.

Atalanta, il futuro di Malinovskyi è incerto: individuato il possibile sostituto

La stagione dell’Atalanta è iniziata nel migliore dei modi: la vittoria contro la Sampdoria con i gol di Toloi e Lookman ha dato entusiasmo alla tifoseria.

È stata un’estate difficile per la Dea, che sta avendo difficoltà sul mercato e che è alle prese con la squalifica per doping di Palomino. Inoltre, un senatore dello spogliatoio come Remo Freuler ha lasciato la squadra per trasferirsi al Nottingham in Premier League.

Come anticipato, però, potrebbero esserci delle novità dal mercato. Il futuro di un altro big è in bilico: Ruslan Malinovskyi potrebbe dire addio. L’ucraino è un pilastro per Gasperini, ma non è così certo della permanenza. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, alcuni club di Premier League lo starebbero monitorando da vicino, ma sarebbe il Marsiglia la squadra più vicina a lui (possibile scambio con Under). La moglie del giocatore, intanto, ha scritto parole dal sapore di addio su Instagram.

Di conseguenza, la società starebbe già cercando il sostituto. Il primo nome della lista sarebbe quello di Ivan Ilic.

Il DS dell’Atalanta Tony D’Amico conosce bene il giocatore, avendolo portato lui stesso a Verona. Si tratta di uno dei maggiori prospetti della Serie A e sulle sue tracce c’è da tempo la Lazio che, però, non ha mai avviato contatti ufficiali. Inoltre, la permanenza di Luis Alberto e l’arrivo di Vecino gli chiudono di fatto le porte verso i biancocelesti.

I nerazzurri lo seguono e, in caso di addio di Malinovskyi, sarebbero pronti ad intavolare una trattativa con il Verona. Per ora si tratta solamente di un’ipotesi, ma tutte le parti coinvolte vorrebbero avere chiarezza in modo definitivo nei prossimi giorni: l’eventuale “domino” è comunque pronto a partire. Tuttavia, se l’ucraino si trasferisse a Marsiglia tramite uno scambio con Under, la pista Ilic potrebbe raffreddarsi.