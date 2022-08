La PS5 in vendita su Amazon: puoi acquistarla a 559 euro solo se hai l’invito. Ecco come ottenerlo

Bisognerebbe chiedere a Tom Cruise come centrare una Mission Impossible, perché prendere una PS5 assomiglia moltissimo a un’impresa. Amazon prova cosa a rendere quella missione, possibile.

L’e-commerce numero uno al mondo ha deciso un modo molto insolito per la vendita dell’ultimo gioiello di casa Sony: ora infatti sarà possibile ordinare il bundle PS5 con Horizon Forbidden West da Amazon a 559,99 euro. Ma per la prima volta si potrà ordinare solo su invito. Che vuol dire?

Vuol dire che si può richiedere un invito, cliccando con sul pulsante che si trova sotto “Tutte le offerte”, quindi Amazon controllerà l’account e se tutto va bene, potresti ricevere un invito con un link all’ordine valido per 72 ore. Cosa controlla Amazon?

Non ci sarà bisogno di un abbonamento Prime per ordinare la PS5 su Amazon

Amazon controllerà innanzitutto se hai già ordinato una PS5 da Amazon, onde evitare che gli scalper facciano il bello e cattivo tempo. Scalper, per inciso, è un termine mutuato dalle borse, e consiste in un investitore che effettua compravendite, rivendendo titoli nel giro di pochi minuti, con margini di guadagno bassissimi.

La novità è che non ci sarà bisogno di un abbonamento Prime per ordinare una Playstation 5 su Amazon!

Il sistema, per quanto sui generis, è un modo per gestire la disponibilità del prodotto ma anche un metodo per assicurarsi che la console non finisca nelle mani sbagliati, scalper ma anche bagarini di nuova generazione e bot.

L’invito, comunque, dipende da diversi fattori, quindi non è possibile prevedere i tempi di attesa. Sarà dunque una sorta di roulette russa, ma almeno l’attesa vendita di PS5, su Amazon, ci sarà. Come da comunicato ufficiale.

“Amazon vende la Playstation 5 solo in questo giorno, preferibilmente nella seconda metà del mese. E se Amazon lo fa, di solito con quantità maggiori di quattro o anche cinque cifre. Quindi ci sono possibilità che tu possa acquistare la PS5 dal rivenditore online oggi”. Comincia così la nota del colosso di Seattle.

“Dovresti tenere d’occhio le offerte PS5 su Amazon dalle 9:00, le ultime volte in cui i lanci su Amazon sono iniziati tra le 9:00 e le 9:30. I nostri collegamenti ti porteranno rapidamente dove potrebbe arrivare la posta – continua lo stralcio della nota – in linea di principio, la disponibilità dell’ambita console Sony sta migliorando”.

