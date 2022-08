Nuovissimo bonus da €470,83 euro al mese per 12 mesi: ricco ed innovativo, come averlo

Col decreto aiuti bis di agosto sono arrivate tante novità e oltre gli aumenti in busta paga e sulla pensione arrivano anche dei bonus particolarmente ricchi e sorprendenti.

Uno di questi bonus eroga la cifra importante di 470 euro al mese per ben 12 mesi. Quindi sicuramente si tratta di uno dei bonus più forti ed è il caso di capire chi ne può beneficiare.

Con il decreto aiuti bis di agosto sono arrivati i tanto sospirati aumenti in busta paga e sulla pensione. Con questi aumenti il governo ha garantito busta paga e pensione più ricca fino alla fine del 2022.

Aumenti e bonus nel nuovo decreto

L’aumento in busta paga è stato possibile grazie a due decontribuzioni mentre invece l’aumento sulla pensione è stato possibile grazie ad un anticipo sulla perequazione di gennaio.

Ma la cosa più sorprendente è proprio questo bonus da €470 al mese erogati per ben 12 mesi. Si tratta di un bonus veramente fortissimo e non sarà erogato neppure in funzione dell’isee basso. Il decreto aiuti bis per gli ISEE bassi ha semplicemente confermato il bonus sulle bollette e questo ha anche deluso molti italiani che si aspettavano aiuti più corposi per le famiglie in difficoltà. Ma questo nuovo straordinario bonus da 470 € al mese in busta paga va ad aiutare proprio alcune categorie di studenti di insegnanti.

Un bonus molto particolare che va a premiare una categoria specifica

Gli insegnanti che possono beneficiare di questo bonus particolarissimo sono i cosiddetti docenti di ruolo esperti. I docenti di ruolo esperti non sono dei comuni insegnanti perché hanno sostenuto dei corsi di formazione triennali che hanno fruttato loro una valutazione positiva. Quindi questi docenti esperti che hanno tre valutazioni positive sulla base di questi corsi di aggiornamento riceveranno complessivamente 5.650 all’anno.

Chi può averlo e la questione dei bonus sociali

Dunque si tratta di un bonus sicuramente fortissimo che va ad arricchire la busta paga di questi 8.000 docenti. Infatti soltanto 8.000 docenti in tutta Italia potranno beneficiare di questo particolarissimo bonus. Certamente questo bonus si allontana molto da qui bonus sociali per le famiglie più in difficoltà di cui si sente un gran bisogno. Certamente in questa occasione il Governo non è andato in una direzione particolarmente sociale.