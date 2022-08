Bonus PC da 800€: finalmente puoi passare ad un computer performante

Arrivano i nuovi bonus tecnologici del governo.

Lo Stato mette in campo dei nuovi bonus che aiutano concretamente le famiglie proprio sul fronte tecnologico. Avere una buona connessione ad internet e avere un buon computer è molto importante per il lavoro e per lo studio.

Quindi i nuovi bonus messi a disposizione dallo Stato che valgono addirittura 800 euro si segnalano come dei bonus particolarmente importanti. Innanzitutto un bonus molto importante e quello da €300 sulla connessione ad internet.

I bonus tecnologici che rendono le famiglie più produttive

Mediamente le connessioni ad internet delle famiglie italiane sono più lente rispetto alla media europea.

Proprio per questo il Governo tiene molto ad aiutare le famiglie a passare ad una connessione veloce al web. Questo bonus eroga un voucher di €300 da spendere presso qualsiasi gestore di connessione internet. Questo voucher permetterà di avere uno sconto di €300 su un contratto di 24 mesi per una connessione internet ad alta velocità. Questo bonus non è limitato soltanto al primo gestore presso cui lo si spende. Infatti nell’arco dei 24 mesi se la famiglia dovesse trovare un’offerta più vantaggiosa il voucher sarebbe automaticamente spendibile anche sull’altra offerta. In sostanza il voucher segue la famiglia anche se passa ad un altro operatore.

L’altro bonus prezioso per il PC

Ma oltre al bonus internet da €300 c’è anche il nuovissimo bonus PC da €500. Se è importante avere una buona connessione Internet è ancora più importante avere un buon computer. Proprio per questo arriva questo nuovo bonus che mette in campo addirittura 500 euro per l’acquisto di un nuovo computer. Per poter accedere ai 500 euro di bonus PC si deve avere un ISEE entro i 9.000 euro. Quindi cumulativamente tra il bonus internet e il bonus PC si possono avere ben €800. Tuttavia è importante sottolineare che il bonus PC da 500 euro è erogato dalla regione Puglia. Ma è anche vero che anche altre regioni italiane stanno mettendo in campo dei bonus tecnologici quindi è sempre importante verificare gli aiuti della propria regione. Per esempio tanti aiuti importanti a livello regionale oggi vengono messi in campo proprio sul fronte della scuola. Proprio in quest’ultimo anno gli aiuti regionali si stanno segnalando come quelli più interessanti ed utili e non sorprende che oggi gli italiani si interessi più ai bonus locali che a quelli nazionali.