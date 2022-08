Nuovo bonus casa al 75%: puoi richiederlo solo fino alla fine dell’anno

Sempre polemiche e sempre novità sui bonus casa ma ce n’è uno nuovo che può valere tanto per le famiglie.

Come sappiamo il governo Draghi non ama i bonus casa. Eppure questo bonus da chiedere entro la fine del 2022 è davvero uno di quei bonus da non perdere.

Vediamo che cosa è successo: il governo Draghi contesta tante cose ai bonus casa. Innanzitutto sono molto costosi per lo stato e poi hanno fatto lievitare i costi dell’edilizia.

Il bonus prezioso al 75%

Ma oltre a tutto ciò c’è anche il problema delle troppe frodi emerse sui bonus.

Tuttavia questo bonus da 75 per cento di sconto si può chiedere entro la fine dell’anno e per le famiglie richiederlo è veramente importante e conveniente. Questo bonus consente di pagare le ristrutturazioni soltanto il 25 per cento ma è un bonus su cui spesso si fa anche confusione. Infatti questo bonus è il cosiddetto bonus sulla rimozione delle barriere architettoniche. Anche se il bonus è fatto a beneficio delle persone diversamente abili in realtà per richiedere questo bonus non c’è bisogno di una certificazione relativa alla legge 104 e non c’è neppure bisogno che nell’immobile risieda un disabile.

Cosa occorre per chiederlo

L’unica cosa che è richiesta per poter fruire di questo bonus è che venga rimossa una barriera architettonica. Quindi l’installazione di un’ascensore oppure di un montascale oppure qualsiasi altra rimozione di barriere architettoniche può essere tranquillamente agevolata con questo bonus. Questo bonus consente di essere fruito sia come detrazione fiscale che come cessione del credito ma anche come sconto in fattura. Quindi si tratta di un bonus che per le famiglie italiane sarà particolarmente utile da sfruttare. Questo bonus si segnala come uno dei bonus più etici in assoluto perché oltre ad aiutare le famiglie elimina anche le odiose barriere architettoniche. Tuttavia per questo bonus non è prevista una diminuzione per l’anno successivo. Infatti nel 2023 sarà proprio eliminato.

Un bonus comodo

Questo bonus viene spesso legato alla legge 104. Ma questo fraintendimento va fugato. Non c’è nessuna relazione tra questo bonus e la legge 104. E’ vero che la legge 104 garantisce tanti aiuti come quelli sull’auto e sul bollo, ma questo bonus non è connesso con questa legge.