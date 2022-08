Londra sotto attacco Pokemon: tutta gialla e arancio per Pikachu ed i campionati del mondo 2022

Il London ExCel ospita i campionati mondiali di Pokemon (18-21 agosto) e per l’occasione la capitale britannica si è tinta di giallo. Per la manifestazione infatti tutto il London Transport ha cambiato veste assumendo i colori del famosissimo Pikachu. Il giallo, appunto.

I campionati mondiali Pokémon, in inglese Pokémon World Championships, sono una serie di competizioni di sport elettronici e carte collezionabili organizzate annualmente da Play! Pokémon a partire dal 2004; le gare si svolgono solitamente durante il mese di agosto negli Stati Uniti d’America, ma quest’anno si svolgono a Londra.

Ogni edizione dei campionati mondiali Pokémon è composta da varie competizioni di tre videogiochi del franchise: i titoli della serie principale Pokémon, Pokémon Trading Card e Pokkén; a loro volta, i videogiochi vengono suddivisi in tre categorie in base all’età dei partecipanti.

Pikachu londinese per un giorno coi suoi 18 amici

Dunque le cabine della London Cable Car sono state brandizzate ad hoc per rappresentare i 18 diversi tipi di Pokémon: Normale, Fuoco, Acqua, Erba, Elettro, Ghiaccio, Lotta, Veleno, Terra, Volante, Psico, Coleottero, Roccia, Spettro, Drago, Buio, Acciaio e Folletto.

Nei Campionati mondiali i migliori giocatori di Pokémon si sfidano nei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in Pokkén Tournament DX, Pokémon Unite e Pokémon GO per aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo. Il premio in palio è di più di 1.000.000 di dollari (oltre 800.000 sterline) e, oltre a cercare di vincere tanti soldi e il titolo, i player vincenti saranno invitati ai Campionati del Mondo dell’anno prossimo.

“Saranno giornate divertenti per Pikachu, visto che potrà ammirare alcuni dei luoghi più iconici di Londra in vista dei Campionati Mondiali Pokémon“, ha dichiarato Peter Murphy, Senior Marketing Director di The Pokémon Company International. “Siamo entusiasti di collaborare con TfL per la personalizzazione a tema della cabinovia di Londra, in modo che i nostri fan possano interagire con il brand anche durante il viaggio verso i Campionati. Molti dei nostri fan hanno viaggiato in lungo e in largo, quindi volevamo offrire loro anche questa opportunità speciale per immergersi nel mondo Pokémon che tanto amano. Ora possono farlo godendosi la splendida vista di Londra“.

Dal canto suo Josh Crompton, responsabile della cabinovia TfL di Londra, ha dichiarato: “Seguite le orme di Pikachu e godetevi alcune sorprese a tema Pokémon con un’esperienza unica sulla linea da e per ExCeL London. La London Cable Car è un’attrazione iconica di Londra e non vediamo l’ora di accogliere i fan dei Pokémon di tutto il mondo“.

