Il 7 settembre è il giorno della presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 14: cosa aspettarsi?

La data c’è, ufficialmente no ma ufficiosamente sì. Anche ciò che Apple presenterà nel suo evento per antonomasia, si sa. O meglio, lo danno tutti per scontato: gli orologi di nuova generazione, quegli auricolari che dovrebbero legittimare la leadership del colosso di Cupertino nel segmento degli indossabili. I Melafonini.

Gli Apple Watch Series 8 promettono di migliorare sostanzialmente ciò che già di buono ha prodotto l’azienda in mano a Tim Cook, gli AirPods 2 già infiammano i cuori degli appassionati della Mela morsicata più famosa al mondo.

Ma non c’è dubbio che tutti, come ogni anno del resto, aspettano i nuovi smartphone: quei quattro iPhone 14, di cui si sa già molto. Moltissimo.

Un evento di mercoledì? Ecco perché sì

Apple dovrebbe annunciare gli eredi dell’iPhone 13 durante un evento speciale, datato 7 settembre, almeno stando a un un nuovo rapporto di Bloomberg. Il 9 scatterebbero i pre-ordini, in arrivo il 16 settembre.

Secondo il report, ad alcuni dipendenti della vendita al dettaglio Apple è stato detto di “prepararsi per il rilascio di un nuovo importante prodotto il 16 settembre“. L’evento per annunciare l’iPhone 14 dovrebbe essere ancora virtuale. È possibile che alcuni membri della stampa siano invitati per opportunità pratiche e briefing privati.

È raro, ma non impossibile, che Apple tenga un evento iPhone di mercoledì. Quest’anno ha senso perché lunedì 5 settembre è una festa negli Stati Uniti. Con una data del 7 settembre, ci aspetteremmo che gli “inviti” uscissero il primo giorno del nono mese.

E’ praticamente certo che la gamma di iPhone 14 includerà quattro nuovi modelli: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Quest’anno non ci sarà un iPhone 14 mini. Invece, Apple sta pianificando due modelli con schermi da 6,1 pollici e due modelli con schermi da 6,7 pollici. Altri aggiornamenti da aspettarsi includono un nuovo design notch + pill su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, oltre a importanti aggiornamenti al sistema di fotocamere.

Anche l’affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo riferisce che Apple abbasserà la tacca, ma solo sui due Pro, sostituendolo con un “buco della pillola”, un semplice ritaglio perforato utilizzato, stile Android. Questo perché Apple porterà la fotocamera frontale e l’hardware Face ID, aumentando anche la quantità di spazio disponibile sullo schermo. A marzo, 9to5Mac ha riferito in esclusiva che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max avranno schermi leggermente più grandi. Tutto confermato anche dall’analista Ross Young. Nella tacca dei nuovi iPhone: telecamera a infrarossi, illuminatore di inondazione, sensore di prossimità e di luce ambientale, microfono, fotocamera frontale e proiettore di punti.

Il report di Bloomberg sottolinea che è probabile che anche Apple annuncerà l’Apple Watch Series 8 durante questo evento. Nuovo design, funzionalità per la salute delle donne e un sensore di temperatura corporea, fra le novità più attese.

