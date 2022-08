Il Manchester United passa nelle mani di Elon Musk: la nuova bufala che circola sul Web ed appena smentita

Avete sentito della nuova notizia che ha a che fare con Elon Musk? Pare che abbia acquistato il Manchester United, appropriandosene come se niente fosse. Tuttavia, qualcosa non torna in questa storia che per quanto possa avere – lontanamente – un fondo di verità, non sembra sia esattamente reale. Ma da cosa lo intuiamo?

Un semplice Tweet ha allarmato tutti quanti: Elon Muskha riferito a tutti noi una notizia molto particolare nel complesso e che non ci aspetteremmo mica di sentire. Cosa ha detto? Che sta acquistando il Manchester United. Potrebbe essere un messaggio come un altro verrebbe da dire, ma quando c’è di mezzo l’uomo più ricco del mondo bisogna sempre tenere la guardia alzata.

Però è normale che situazioni del genere abbiano luogo: oramai esistono alcuni personaggi che guadagnano così tanti soldi da riuscire a comprare tutto quello che vogliono, e lo possiamo vedere nel momento in cui Elon Musk ha voluto ritrattare l’offerta di Tesla, provando a riacquistare le azioni dopo averle vendute. Un altro importante aggiornamento può essere il suo amore smisurato verso le piattaforme social, le quali, se fosse per lui, le comprerebbe tutte.

La bufala dell’acquisizione della società calcistica e il successo su Tweet

In tutto ciò ci chiediamo se l’uomo abbia avuto a che fare realmente con il Manchester United. La risposta è no: non c’entrava nulla prima, e non c’entra niente pure adesso. Tuttavia, è stato sufficiente un tweet per convincere mezzo mondo che la squadra sarebbe finita tra le mani dell’uomo più ricco del mondo, il che è ironico. Oltretutto sarebbe anche strano se l’acquistasse dato che non sta di certo vivendo un periodo positivo vista e considerata la peggior partenza in campionato da 30 anni a questa parte.

Comunque soltanto 4 ore dopo è venuta a galla la verità, rendendo scontenti tutti i fan del calcio per ovvie ragioni. Ma attenzione: un messaggio scherzoso come questo è valso comunque le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, nonché 85.000 retweet, 43.000 tweet di citazione e 500.000 like. È chiaramente una mossa notevole dato che ci abbiano guadagnato.

Non dimenticatevi che, allo stato attuale, Elon Musk resti concentrato sugli altri progetti in corso. Deve ancora occuparsi della battaglia legale in merito alla mancata compravendita di Twitter: ora come ora i suoi avvocati sono impegnati a trovare prove che effettivamente il social abbia falsato i dati sugli account fake e i bot presenti in piattaforma.

Ma riuscirà a prevalere sui nemici ancora una volta, oppure avrà finalmente trovato pane per i suoi denti una buona volta? Tutto è possibile, questo non lo escludiamo di sicuro, ma ciò non significa mica che Elon Musk ne uscirà sconfitto: ricordiamoci che i suoi introiti vanno ben oltre ogni immaginazione, quindi, anche se perdesse, sarebbe comunque sia fattibile per lui pagare una ingente somma di denaro in pochi secondi.