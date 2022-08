WhatsApp Desktop bye bye, arriva l’App per i PC che sarà indipendente dagli smartphone

WhatsApp ha tenuto a farci sapere del nuovo aggiornamento che coinvolge principalmente la versione Desktop, e che adesso migliorerà in maniera esponenziale quello che sia il servizio dell’applicazione verde per computer. L’update del quale abbiamo intenzione di parlate non è una novità grandiosa sicuramente, ma questo non significa che non possa essere importante sotto alcuni punti di vista. Che cosa ha lanciato Meta come update, e in base a quale caratteristica possiamo dire che sia speciale?

Riceviamo continuamente delle informazioni per quanto riguarda il miglioramento di WhatsApp, e questo lo possiamo costatare fin troppo bene per alcune ragioni valide. Innanzitutto, anche se non sembra, l’app verde che tutti quanti noi apprezziamo tende ad evolverle settimana dopo settimana, come anche con il passare dei mesi, delle funzioni già presenti da diverso tempo. In altri casi, seppur non sia prevedibile, possiamo assistere al rilascio di nuove impostazioni utili per tutti noi.

E forse ciò di cui abbiamo intenzione di parlare riteniamo che sia estremamente importante, soprattutto perché si tratta dell’introduzione di una nuova opzione che attualmente era assente per WhatsApp. Sicuramente non riguarda l’applicazione per telefono nello specifico, quanto più la sua versione alternativa attualmente disponibile per i computer di ogni specie, i quali possono ospitare tranquillamente l’applicazione di Meta in vista del fatto che sia tanto usata quanto indispensabile. Che cosa possiamo vedere di diverso, dunque?

Il collegamento permanente di WhatsApp con al PC

In questa occasione riteniamo che sia di vitale importanza tenere a mente un fattore unico, ossia che grazie al rilascio di questa app sarà possibile sfruttare WhatsApp anche se lo smartphone principale non è collegato. L’applicazione, in tal modo, diventa totalmente indipendente da quella installata sullo smartphone. Da qui capiamo che non sarà più necessario ricorrere al software sul cellulare per farne uso.

Ma non cambia, però, associare l’apo al proprio account al primo avvio. Basta entrare, tramite telefono si intende, nel menu delle impostazioni dell’app e selezionare la voce Dispositivi collegati. Da lì, con il codice QR, sarà facile collegare app ed account. Non ci vorrà essenzialmente nulla per riuscirci, ma solo il fatto che non dovremo più scomodare il cellulare per fare l’accesso rimane, comunque sia, un’ottima idea.

Ma le novità non finiscono qui, perché al momento c’è altro del quale discutere: sembra che sia in dirittura d’arrivo l’app nativa per macOS, la quale potrebbe essere già provata grazie all’adesione al programma TestFlight. C’è più di qualche segnale sull’integrazione del supporto multi-dispositivo per tablet, di conseguenza stiamo parlando di una effettiva progettazione già in cantiere.

E sappiamo per certo che sarà vero poiché ce lo fa sapere WaBetaInfo, nonché una piattaforma super affidabile quando si tratta di parlare di WhatsApp. Aveva accennato l’esistenza della funzione già tempo addietro, ma soltanto adesso possiamo essere sicuri del fatto che ci sia dato che è stata ufficialmente annunciata da Meta stessa.