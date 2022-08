Si mutila i genitali nel sonno, atroce scoperta al risveglio: “Sognavo di tagliare la carne”

Orrenda scoperta al risveglio per un uomo che ha scoperto di essersi mutilato ai genitali mentre dormiva.

Si è svegliato con atroci dolori, ma solo dopo, giunto in ospedale, ha scoperto cosa fosse realmente successo.

Lui si chiama Kofi Atta, un 47enne del Ghana. In queste ore è ricoverato al Komfo Anokye Teaching Hospital. A breve dovrebbe essere operato. Un intervento necessario per salvarlo da un taglio accidentale allo scroto. Una ferita che si è inferto da solo, in maniera incredibile, nel sonno. Il fatto è avvenuto mentre Kofi Atta dormiva, riferisce la BBc. L’uomo stava sognando di «tagliare della carne». Ma il sogno si è tramutato in realtà quando Kofi nel sonno ha preso un coltello provocandosi dei tagli profondi ai genitali.

L’emittente britannica ha cercato di ricostruire l’incredibile vicenda. Kofi Atta, un contadino di 47 anni che vive a Assim Akomfode, si era coricato per un normale sonnellino pomeridiano. Ha cominciato a sognare qualcuno che gli diceva di «tagliare della carne». Ma al risveglio quello appariva un semplice momento culinario in sogno si è rivelato un autentico incubo. Il ghanese si è svegliato in preda a forti dolori al pene e allo scroto. In maniera del tutto inconscia si era procurato delle profonde ferite ai genitali con un coltellaccio da cucina. Così ha dovuto immediatamente recarsi al Komfo Anokye Teaching Hospital. Le condizioni del 47enne sono apparse fin subito molto gravi. Tanto da rendere assolutamente necessario un intervento chirurgico.

La parasonnia all’origine dell’incidente

Si è rivelato provvidenziale l’intervento di due vicini di casa, che hanno soccorso l’uomo quando hanno sentito le urla provenienti dalla casa a fianco alla loro. Kofi Atta ha poi raccontato di aver compreso cosa fosse davvero accaduto solo quando è arrivato in ospedale. Malgrado il dolore atroce, infatti, il 47enne si trovava in una specie di stato confusionale, qualcosa di simile al dormiveglia, e non riusciva a capire se fosse o meno sveglio.

I medici gli hanno diagnosticato la parasonnia: un disturbo che può portare a diversi comportamenti anomali durante il sonno. Chi soffre di questo disturbo del sonno può addirittura parlare, camminare o comportarsi in maniera insolita mentre dorme. Come successo, purtroppo, in questo caso, con conseguenze tragiche.