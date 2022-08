Volo da paura: piloti si addormentano e dimenticano di atterrare

Due piloti si sono addormentati in volo mentre il velivolo viaggiava a 11 mila metri di altezza. Dimenticandosi di dover atterrare.

L’aereo doveva arrivare ad Addis Abeba. Ma i due piloti non si sono accorti che era arrivato il momento di portare a termine il viaggio.

Sonnecchiare in volo? Nessun problema. A meno che, s’intende, a schiacciare un pisolino non sia chi l’aereo dovrebbe condurlo a destinazione. È quanto successo appunto a due piloti di un aereo di linea, che si sono addormentati in volo a 11 mila metri di altezza nei cieli dell’Etiopia. L’aereo doveva atterrare, come previsto, all’aeroporto di Addis Abeba. Ma i due piloti, finiti nelle braccia di Morfeo, hanno mancato l’atterraggio programmato.

Stando a quanto ha scritto la testata The Aviation Herald, a più riprese la torre di controllo dello scalo etiope ha cercato di mettersi in contatto con l’equipaggio. Senza però riuscire a ricevere alcun cenno. Per forza di cose: i piloti si erano addormentati.

Dopo aver sorvolato la pista, il pilota automatico del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines si è disconnesso. A quel punto l’allarme ha svegliato i due piloti, i quali hanno ripreso il controllo del velivolo. Dopodiché lo hanno riportato sulla rotta corretta verso la capitale dell’Etiopia.

Gli altri episodi di piloti addormentati in volo

Il volo, partito dallo scalo sudanese di Khartum, è giunto a destinazione con un ritardo di 25 minuti. Un episodio analogo, anche in quel caso, fortunatamente, senza conseguenze per l’incolumità di equipaggio e passeggeri, accadde nel 2008. Anche allora i due piloti alla guida di un velivolo di una compagnia aerea delle Hawaii si addormentarono in volo, mancando l’atterraggio all’aeroporto di Hilo. Al risveglio i due piloti si videro costretti a fare marcia indietro per riportare l’aereo in pista. A bordo dell’aereo si trovavano almeno 40 passeggeri. La compagnia licenziò i due piloti, anche se uno dei due risultò poi essere affetto dall’apnea del sonno, una malattia che ostruisce le vie respiratorie durante il sonno.

Nel 2016 altri due piloti si addormentarono in volo, quando si trovavano alla guida di un volo charter di un vettore americano che stava viaggiando da Francoforte al Kuwait. L’aereo entrò inaspettatamente nello spazio aereo greco, dove non era previsto che transitasse. Le autorità greche fecero intervenire due caccia F-16 che intercettarono il velivolo sull’isola di Santorini. Qualche minuto dopo i piloti militari comunicarono che i due piloti si erano appisolati. Una serie di segnali luminosi svegliò i due sonnacchiosi piloti. E la Grecia chiese alla compagnia di pagare le spese della missione dei suoi F-16.