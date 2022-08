Si apre il ponte mentre cammina: cade nel vuoto davanti alla moglie

Un giornalista in pensione cade da un ponte levatoio. Non si era accorto che il ponte si stava aprendo sotto di lui.

Una tragica fine sotto lo sguardo della moglie, con la quale stava passando alcuni giorni di vacanza.

Tragedia negli Stati Uniti. È successo a Milwaukee, in Wisconsin. È qui che si trovava Richard Dujardin, 77 anni, giornalista in pensione di Providence, Rhode Island. Era in vacanza con la moglie Rose-Marie. Quando all’improvviso si è consumata la tragedia.

Il ponte levatoio si è aperto sotto di lui, facendo precipitare nel vuoto il 77enne. Il volo – di oltre 20 metri –non gli ha dato scampo.

Il tragico incidente è avvenuto lunedì 15 agosto: Dujardin stava camminando sul Kilbourn Avenue Bridge nel centro della città dello Stato del Wisconsin. Ma a un certo punto il ponte levatoio ha cominciato a sollevarsi, stando a un rapporto dell’ufficio del medico legale della contea locale. Lo riferisce People. La moglie Rose-Marie ha fatto in tempo ad attraversare il ponte in tempo. Mentre Richard si trovava “solo a metà strada”, dice il rapporto.

Terrorizzato, l’ex giornalista “si è aggrappato alla ringhiera” mentre il ponte levatoio si apriva. È riuscito a resistere così per un paio di minuti. Ma alla fine ha mollato la presa, cadendo da un’altezza di oltre 20 metri. A causa della caduta ha subito una ferita alla testa, sempre secondo il rapporto. La polizia di Milwaukee ha provato a praticargli la rianimazione cardiopolmonare. Ma la ferita riportata nella caduta era troppo grave. Non c’è stato niente da fare per il 77enne.

La tragedia mentre la coppia andava a messa

Stando alle prime ricostruzioni, la coppia si stava recando a messa quando è successo il drammatico episodio. Secondo il rapporto del medico legale, il pensionato stava consultando il suo iPad quando il ponte ha cominciato ad aprirsi.

La moglie Rose-Marie ha raccontato agli investigatori che il marito era solito camminare “lentamente” e indossava un apparecchio acustico. Richard “non ha notato” le “luci e gli allarmi” attivatisi nel momento in cui il ponte ha iniziato a sollevarsi, spiega il rapporto.

Richard e Rose-Marie, sposati da 54 anni, hanno avuto sei figli, secondo quanto riferisce l’emittente WTMJ-TV, affiliata della NBC. La figlia Julianne Grew ha raccontato che suo padre “amava viaggiare” e era fornito di un buon senso dell’umorismo. “Ha preso a calci le piccole cose della vita. Amava ridere”.

Jerrel Kruschke, commissario ad interim per i lavori pubblici, ha reso noto che dopo il drammatico incidente di lunedì l’operatore del ponte, con quattro anni di esperienza, è stato messo in congedo, comunica l’AP.