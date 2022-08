Amazon prepara dei feed in stile TikTok per sponsorizzare i suoi prodotti venduti: ecco il progetto Inspire

La nuova frontiera di Amazon è prendere spunto da uno dei grandi colpi geniali di TikTok per sponsorizzare i proprio prodotti venduti. Il progetto è stato denominato Inspire dal colosso di Seattle e parte proprio dai feed che hanno reso il social cinese il marchio più cliccato al mondo nel 2021, superando perfino il gigante Google.

In video in formato breve rappresentano un passato recente, presente e futuro del mondo tecnologico, sono diventati una tendenza in breve tempo, con social del calibro di Instagram, Facebook e persino YouTube che hanno rapidamente introdotto la funzione sulle loro piattaforme e offerto una gamma di strumenti per i creatori di gioco.

TikTok è stata la prima piattaforma a introdurre questo tipo di contenuto in quanto è facile da capire e non richiede molta attenzione. Ora, sembra che un altro numero uno, nel campo dell’e-commerce, si stia preparando per unirsi ad altre società, introducendo un concept che ha reso popolare piattaforma social cinese.

Un’altra funzionalità per rendere la vita facile ai clienti Amazon

Sono in molti a pensare che Amazon stia testando un feed sulla sua applicazione che consenta agli acquirenti di scorrere foto e video simili a TikTok dei prodotti pubblicati da altri utenti. Resta da vedere fino a che punto questo può influenzare le persone nell’acquisto di prodotti. A questo ci penserà proprio Amazon.

Il progetto Inspire dovrebbe, condizionale d’obbligo in mancanza di comunicati ufficiali, funzionare così: i clienti possono mettere mi piace, salvare e condividere post di prodotti, per acquistare articoli direttamente dal feed, secondo Watchful Technologies, una società di intelligenza artificiale con sede in Israele che analizza app e ha monitorato la funzione. Tuttavia, il test non significa che Amazon distribuirà il widget al pubblico nella forma attuale o del tutto. Ma qualcosa sta bollendo in pentola.

Bocche cucite da Seattle, almeno per il momento. La sensazione è che si stia lavorando sotto traccia. Alyssa Bronikowski, una portavoce di Amazon, ha rifiutato per esempio di commentare se la società introdurrà la funzionalità a tutti i suoi clienti. “Amazon – si limita a rispondere la portavoce – testa costantemente nuove funzionalità per aiutare a rendere la vita dei clienti un po’ più facile“.

L’autorevole Wall Street Journal, però, ha riferito per la prima volta che il gigante dell’e-commerce sta testando la funzionalità su un piccolo numero di dipendenti Amazon. Nella forma attuale, il feed sperimentale simile a TikTok mostrerebbe principalmente foto, ha affermato Daniel Buchuk, un ricercatore di Watchful Technologies.

Ma quando la funzione verrà lanciata, Buchuk sospetta che il feed sarà ricco di video poiché i venditori di Amazon creano contenuti per renderlo più coinvolgente per i clienti. Non esiste ancora una sequenza temporale per il lancio della funzione.

Google e Facebook, le due più grandi piattaforme pubblicitarie digitali, hanno già la loro versione di TikTok nel tentativo di mantenere gli occhi incollati ai loro servizi e aumentare le loro entrate. A giugno di quest’anno, Google ha affermato che YouTube Shorts attira più di 1,5 miliardi di utenti registrati ogni mese. Ora tocca ad Amazon. A modo suo e con i suoi tempi.

