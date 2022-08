Xiaomi ci salverà dalle zanzare con questo ritrovato tech: addio punture e ronzii molesti

Dicono che il caldo tornerà bollente, come se se ne fosse andato via con qualche acquazzone qua e là. Ci penserà Xiaomi a salvarci dalle zanzare, grazie a un ritrovato dispositivo tech: addio punture e ronzii molesti.

Uno dei migliori rimedi contro le zanzare è un bracciale della linea Jordan & Judy, uno dei brand attivi su YouPin, la piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese.

Youpin sia sta rivelando una brillante idea del colosso cinese, uno Store dedicato alla vendita di prodotti propri e di terze parti. Oltre ad essere un negozio comune, funziona anche come crowdfunding per nuovi prodotti che, in caso ottengano il via libera, entrano a far parte del catalogo Xiaomi: il cosiddetto Xiaomi Ecosystem.

Simula specifiche frequenze sonore e scaccia efficacemente dal 70% all’80% degli insetti

L’ecosistema di Xiaomi si arricchisce con questo nuovo dispositivo. Che, stando a tantissimi feedback positivi degli utenti su Aliexpress, funziona alla grande. E’ un accessorio repellente, che non utilizza agenti chimici ma soltanto oli essenziali e sostanze naturali in gradi di non diventare cibo per zanzare.

Un braccialetto realizzato in silicone di tipo alimentare, il suo fiore all’occhiello è l’utilizzo di una fragranza anti zanzare, incastonato in un pratico sportellino, solo all’occorrenza. Il braccialetto repellente ad ultrasuoni può valere per tutta la famiglia, non è un’esclusiva per le zanzare, ma per tanti altri insetti, dalle mosche alle pulci, passando per le formiche. E i parassiti.

E’ dotato di una ricarica rapida, è possibile metterlo in standby per un lungo periodo di durata della batteria, simula specifiche frequenze sonore, uccide le zanzare e scaccia efficacemente dal 70% all’80% degli insetti. Tutta la famiglia può usarlo, bambini compresi, dal momento che non contiene sostanze chimiche tossiche.

Dal punto di vista delle specifiche ha un ingresso 5 V/1 A e un’uscita 34Hz-70KHz, si ricarica al massimo in mezz’ora. E la sua durata supera più o meno le cento trenta ore. Due le colorazioni: nero e bianco.

Privo di farmaci chimici, è più sicuro e più rispettoso dell’ambiente. Gli anziani, i bambini, le donne incinte e gli animali domestici possono utilizzarlo: è facile da trasportare, utilizzabile sia all’interno che outdoor.

La confezione include: il braccialetto, un cavo di ricarica e il manuale di istruzioni. Con il coupon su Aliexpress è pure scontato, grazie a un’offerta lampo ancora esistente: si acquista con appena dieci euro. E’ la forza di Xiaomi Youpin: tanta qualità a un piccolo costo.

FONTE