Ladro le entra in casa mentre fa la doccia. Mamma gli spara sotto lo sguardo dei suoi figli

La donna era sotto la doccia quando il malvivente ha fatto irruzione nella sua abitazione.

Ha detto di aver temuto sentendo le urla dei figli dal soggiorno. Così ha impugnato la pistola ed è corsa ad affrontare il ladro. Ai poliziotti ha spiegato di essersi autodifesa dall’intrusione dello sconosciuto.

Apre il fuoco e uccide un ladro, sorpreso in casa mentre terrorizzava i suoi due figli. Una mamma di Milwaukee ha confessato agli agenti di aver sparato e ucciso con la sua pistola un uomo.

Si trovava sotto la doccia quando è stata messa in allarme dalle grida dei suoi ragazzini. Il ladro infatti si è introdotto nell’abitazione proprio in quel momento. Lo ha spiegato lei stessa a WTMJ-TV, chiedendo di non essere identificata. La protagonista della vicenda ha raccontato di essersi immediatamente preoccupata dopo aver sentito i suoi figli – di 12 e 14 anni – urlare dal soggiorno. A quel punto la donna si è precipitata in camera da letto, ha afferrato la pistola ed è corsa ad affrontare il malvivente. “Tutto è successo così velocemente”, ha detto. “Una scarica di adrenalina”.

Il tragico epilogo: la madre apre il fuoco sul malvivente

Nel frattempo si erano allarmati anche i due pitbull della donna che hanno cercato di aggredire l’intruso. Il quale però non desisteva dal suo proposito e continuava ad avanzare. Finché la donna, per proteggere sé e la sua famiglia, non ha aperto il fuoco su di lui, uccidendolo.

Gli agenti della polizia di Milwaukee non hanno ancora identificato il ladro, un uomo sulla trentina, che ha fatto irruzione nella casa della donna, che è stata arrestata.

La donna inizialmente fermata, poi rilasciata dopo l’interrogatorio

Dopo diverse ore di interrogatorio la donna infine è stata rilasciata. La donna ha motivato il suo gesto come un atto di legittima difesa. La madre ha spiegato di aver sparato solo per proteggere i suoi figli, aggiungendo di aver acquistato la pistola dieci anni fa, dopo aver sorpreso un uomo a dormire sotto il letto di uno dei suoi due bambini. La sua speranza però era quella di non doversene mai servire. Sfortunatamente così non è stato.