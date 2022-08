Maltempo, è tragedia: travolta da un albero per salvare una clochard dalla tromba d’aria

L’ondata di maltempo è stata fatale a una donna che non ha avuto paura di affrontare la tempesta per soccorrere una clochard che assisteva da tempo.

Le fortissime raffiche di vento hanno fatto crollare un albero che ha travolto la signora mentre si trovava nei giardini pubblici.

Da qualche ora il maltempo imperversava a Carrara. Ma lei non riusciva a non darsi pensiero sapendo che nel parco viveva una giovane clochard. Da tempo, assieme ad altre vicine di casa, si occupava di dare aiuto e assistenza a quella donna rimasta senza una casa. Anche ieri era al centro dei suoi pensieri, malgrado la tromba d’aria che si era abbattuta sulla zona. Ma Maria Laura Zuccari, non ha temuto di affrontarla pur di cercare di aiutarla. Ed è morta così, in uno slancio di incondizionata generosità. Il vento fortissimo ha abbattuto un albero, che è crollato su Maria Laura, schiacciandola.

Una tragedia provocata dal maltempo

Violenti temporali hanno colpito la provincia di Massa-Carrara per tutta la giornata di ieri. Con violentissime raffiche di vento che hanno provocato numerosi danni in vari centri. Molti gli alberi crollati, le auto e le strutture che hanno riportato danni. Ma la tragedia si è consumata a Carrara con la morte di Maria Laura Zuccari, 68 anni, che da tempo si preoccupava di assistere, insieme ad alcune vicine, una donna rimasta priva di casa, che viveva nel parco Ugo La Malfa, in zona Avenza. E ieri, proprio mentre il maltempo sferzava la zona, preoccupata per l’incolumità della clochard ha deciso di andare nei giardini pubblici per verificare se stesse bene. Ma all’improvviso, è avvenuta la tragedia: il vento violentissimo ha fatto crollare un albero che ha colpito in pieno Maria Laura sfiorando l’altra donna.

I residenti sono lacerati tra rabbia e dolore. C’è chi non si dà pace e non riesce ad accettare quanto successo sottolineando: «L’ambulanza ha impiegato 50 minuti per arrivare». Maria Laura è deceduta poco dopo essere arrivata in ospedale e la notizia della sua morte ha commosso tutti nella zona.

Il rimoso della clochard: «È colpa mia»

La donna che viveva nel parco a Carrara è ancora traumatizzata. Sotto il suo sguardo è avvenuta la tragedia di Maria Laura, che conosceva da qualche tempo e dalla quale era sempre stata aiutata, fin da quando, dopo lo sfratto, viveva nei giardini pubblici Ugo La Malfa. «È colpa mia, era venuta per vedere se avessi bisogno di qualcosa. Non riesco a darmi pace», continua a ripetere la donna.