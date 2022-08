Maltempo, nubifragi e raffiche di vento al Centro-Nord: 2 morti e 18 feriti in Toscana

Un’ondata di maltempo sferza il Centro-Nord, sul quale si sono abbattuti nubifragi e raffiche di vento.

La situazione più grave in Toscana, con 2 morti e 18 feriti, soprattutto a causa della caduta di alberi e rami.

Due morti e diversi feriti (diciotto quelli accertati), con danni e disagi in molte zone del Centro-Nord, in particolare in Toscana. È il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito mezza Italia, con trombe d’aria e piogge. Al Sud ritorna invece il grande caldo con temperature che sfiorano i 40 gradi.

La situazione peggiore in Toscana, con un conto (ancora provvisorio) di due morti e diciotto feriti. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha dichiarato lo stato d’emergenza regionale. Il maltempo ha colpito la zona della costa e dell’entroterra settentrionale, abbattendosi su molti comuni. A Sorbano del Giudice (nel Lucchese) è morto un uomo, travolto da un albero. Al Parco La Malfa a Carrara un altro albero è caduto addosso a una donna, uccidendola.

Quattro persone sono rimaste ferite, al Camping Italia a Marina di Massa, sempre a causa della caduta degli alberi. Nel comune di Barga un tetto è precipitato su un’automobile ferendo quattro persone. Gravi danni a Forte dei Marmi per una tromba d’aria che ha devastato stabilimenti balneari, divelto tetti delle case, fatto cadere alberi lungo le strade.

Danni anche in Emilia Romagna

Il maltempo ha colpito anche l’Emilia Romagna, provocando ingenti danni a Ferrara, sulla quale ieri sera si sono abbattute forti piogge, e in diversi centri della provincia. “Danni ingenti per l’agricoltura: interi raccolti sono compromessi. E questo, in un momento già difficilissimo per l’economia agricola, è un colpo durissimo. Siamo al fianco degli agricoltori e pronti a fare la nostra parte affinché siano fornite loro, tramite la Regione Emilia-Romagna, risposte concrete e rapide”. Queste le parole del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che ha fatto la conta dei danni del violento nubifragio che ha colpito il Ferrarese nella serata di ieri, causando anche il crollo di una gru su alcune villette della zona.

Stato d’allerta in diverse regioni del Centro-Nord

Ci sono state trombe d’aria e grandinate anche in Liguria, con diverse segnalazioni soprattutto per la circolazione stradale. Nel frattempo la Protezione civile ha dichiarato lo stato di allerta, in diverse regioni del Centro-Nord, anche per la giornata di oggi, venerdì 19 agosto.

Invece il Comune di Milano, in via cautelativa, ha chiuso i parchi recintati invitando i cittadini a non sostare in auto o a piedi sotto gli alberi, vicino alle impalcature dei cantieri, dehors e tende e a mettere in sicurezza oggetti e vasi su davanzali, balconi e spazi all’aperto.

In Lazio il dipartimento della protezione civile ha emesso “l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, giovedì 18 agosto e per le successive 24-36 ore”. Le previsioni parlano di “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica”. Allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.

Nubifragio a Venezia fa crollare frammenti dal campanile si San Marco

Il maltempo ha causato pesanti disagi in tutto il Veneto. In particolare a Venezia. Nella città lagunare un nubifragio con forte vento ha fatto crollare alcuni frammenti del campanile di San Marco. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, stanno facendo tutte le verifiche statiche necessarie. A quanto pare sembrerebbero ad ogni modo danneggiamenti lievi.

Colpite dal maltempo anche le province di Venezia, Belluno, Treviso e Verona. Circa 200 gli interventi richiesti ai vigili del fuoco per alberi abbattuti o per rimuovere ostacoli dalla strada. Per il momento non si segnalano danni alle persone.