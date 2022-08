Moto si scontra con auto e carambola contro camion: morto il motociclista

Nelle primissime ore della mattinata si è consumata un’altra tragedia stradale a Roma: un motociclista è morto nello scontro con un auto.

Sospese le linee del tram a causa dell’incidente. La polizia indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Ancora sangue sulle strade. Incidente stradale mortale a Roma in via della Serenissima, all’altezza di via Prenestina. Una tragedia che si è consumata nella giornata di ieri, giovedì 18 agosto, alle 5.30. Lo scontro è avvenuto all’altezza del civico 365, davanti alla farmacia del quartiere e a pochi passi da una fermata dell’autobus, all’incrocio con via della Serenissima. È qui che si sono scontrati uno scooter Honda 400 e una Mercedes. A causa dell’urto con l’auto, la motocicletta è schizzata via colpendo un camion Fiat Ducato in sosta prima di finire a terra.

Nell’impatto ha perso la vita il motociclista che si trovava alla guida della Honda, un italiano di 38 anni. Per lui non c’è stato niente da fare, le ferite subite nello schianto erano molto gravi e il 38enne non è sopravvissuto all’impatto con i due veicoli. È deceduto praticamente sul colpo.

“Abbiamo sentito un botto talmente forte che siamo corsi subito, una tragedia veramente”. Così – riporta Roma Today – ha commentato Ilaria, una donna residente nel quartiere. Alla guida della Mercedes si trovava una donna di 46 anni, che stava percorrendo via Prenestina dirigendosi verso il centro.

Le prime ricostruzioni dell’incidente mortale

Stando alle prime ricostruzioni pare che la donna, che stava rientrando casa, abbia attraversato l’incrocio passando col semaforo rosso, centrando in pieno il centauro che stava percorrendo via della Serenissima in direzione di Tor de’Schiavi. Nello scontro violentissimo il motociclista ha così perso la vita. Gli agenti della polizia locale, informa Repubblica, hanno recapitato l’informativa in procura. La quale aprirà un fascicolo di indagine a carico della donna per omicidio stradale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro. Chiusa la strada per permettere le indagini e la messa in sicurezza della zona. Per consentire l’intervento dei soccorritori e i rilievi scientifici da parte della polizia sono state interrotte le linee tram 5,14 e 19 e sostituite da bus tratta Largo Preneste-Gerani/Togliatti. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire con precisone l’esatta dinamica di quanto successo.