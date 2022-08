Rugbista di 18 anni trovato morto in casa: mondo della palla ovale sotto choc

Dolore e sgomento per la prematura morte di un giovanissimo rugbista di soli diciotto anni. Lo hanno trovato morto in casa.

Stroncato da un malore. Ancora sconosciute le cause del decesso. Il mondo del rugby sconvolto dalla notizia della prematura morte del giovane atleta.

È lutto nel mondo del rugby veneto per l’improvvisa morte di Filippo Dalla Venezia, scomparso a soli diciotto anni. A dare la triste notizia della morte del giovanissimo sportivo è stato il comitato regionale.

Il giovane trequarti del Mogliano under 19 è stato trovato senza vita in casa. Non sono note le cause del decesso. Lo ha stroncato un malore che non gli ha lasciato scampo, malgrado i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Una morte inspiegabile, che sconvolge. Lo hanno trovato esanime sul terrazzo di casa, dove viveva insieme ai genitori e al fratello, anche lui rugbista.

Una tragedia che ha scioccato il mondo della palla ovale. Solo dieci giorni fa il giovane si allenava cui suoi compagni, sconvolti e in lacrime per la sua prematura scomparsa. Intanto il comitato regionale e l’intera comunità si sono stretti attorno alla famiglia del ragazzo deceduto.

Il cordoglio del mondo del rugby

La sua morte improvvisa ha provocato un enorme choc: “A nome di tutta la struttura, il presidente Sandro Trevisan e il consiglio del comitato regionale intendono esprimere il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Filippo Dalla Venezia, giovane atleta del Mogliano Veneto Rugby. Alla famiglia, al club, giungano i pensieri di vicinanza di tutto il rugby veneto in questo momento di incommensurabile dolore”.

«Mogliano Veneto Rugby – scrive la società trevigiana sula sua pagina Facebook – è affranta per la prematura scomparsa del proprio giovane giocatore Filippo Dalla Venezia. Partecipa all’immenso dolore della famiglia e ci stringiamo a tutti loro in un forte abbraccio per la grave perdita. Rip. Filippo».

Filippo Dalla Venezia aveva 18 anni. Viveva a Maerne con i genitori e il fratello e studiava all’istituto Luzzatti-Gramsci di Mestre. Fin da bambino giocava a rugby per il Mogliano Veneto. Aveva fatto tutta la trafila delle giovanili, partendo dalla squadra under 10.

Anche la scuola frequentata da Filippo è in lutto per la sua morte, oltre alla società sportiva: “A nome di tutto l’istituto, la dirigente scolastica prof.ssa Carla Massarenti esprime alla famiglia Dalla Venezia il più sincero cordoglio per la perdita improvvisa di Filippo. Con affetto e commozione, un forte abbraccio”.