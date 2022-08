Clizia Incorvaia, sapete in cosa è laureata la compagna di Paolo Ciavarro?

Alcune curiosità sulla vita privata dell’influencer e star tv Clizia Incorvaia, compagna di Paolo Ciavarro. sapete che studi ha fatto?

Clizia Incorvaia è una delle influencer e personaggi tv più noti ed amati dal grande pubblico. Qualche anno fa, nel corso della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, su Canale 5, ha trovato il suo amore.

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia nella reality cult di casa Mediaset, ha conosciuto Paolo Ciavarro, co-conduttore di Forum, figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi. Per i due, inizialmente, c’era molto scetticismo ma la coppia ha dimostrato di essere solidissima.

Lo scorso febbraio è nato il piccolo Gabriele. Nell’attesa di rivederli in tv, scopriamo alcune curiosità sulla vita privata dell’influencer.

Gli studi di Clizia Incorvaia

Classe ’80, nata a Pordenone, Clizia Incorvaia, dopo aver conseguito il diploma classico, si trasferisce a Milano. Nella città meneghina frequenta l’Università Cattolica, dove si laurea in Scienze della Comunicazione. Negli anni di studi muove i primi passi nel mondo dello spettacolo, lavorando come modella. In seguito, diventerà presenza fissa in diversi programmi condotto da Piero Chiambretti.

Come accennato, Clizia Incorvaia ha sposato negli anni scorsi il frontman della band Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. I due, insieme, nel 2016 hanno partecipato al reality Pechino Express. La loro storia d’amore è finita dopo pochi anni.

La coppia Ciavarro Incorvaia

Lo scorso febbraio, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno avuto un figlio, il piccolo Gabriele. La storia d’amore tra i due è stata coronata dall’arrivo del piccolo. La coppia, insieme al piccolo Gabriele e a Nina – nata dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina – vivono insieme a Milano. Incorvaia ha un bellissimo rapporto con i suoi suoceri, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Nel corso di un’intervista di qualche tempo, Paolo Ciavarro ha parlato della sua compagna, ed ha rivelato: “Una persona incredibile. E’ stata davvero una passeggiata per lei, per lei il parto è stato come se nulla fosse, per me è stato faticosissimo. Non dimenticherò mai la faccia di Clizia, quando sono entrato nella sala parto, aveva in braccio nostro figlio, era solare, raggiante, bellissima. Sembrava pronta per andare a cena fuori. Quando poi ho visto la faccia di Gabriele, sono scoppiato in lacrime e non riuscivo a parlare”.