Il Paradiso delle Signore 7, spoiler, il matrimonio di Anna e Salvo subito in crisi: “Lui tornerà per Anna e…”

Secondo le ultime anticipazioni la serie Il Paradiso delle signore avrà delle novità nei nuovi episodi riguardanti la settima stagione, in particolare un clamoroso ritorno farà rimanere sconvolti Salvo ed Anna, ecco di chi si tratta e cosa accadrà in seguito.

Manca sempre meno all’inizio della settima stagione della soap italiana, e continuano a filtrare indiscrezioni sul set in cui stanno ultimando le riprese dei vari episodi, i cui primi saranno trasmessi come ogni anno a settembre.

La sesta stagione si era conclusa con il grande amore tra Salvo ed Anna culminato con il matrimonio. Un sentimento nato tra il barista e l’ex Venere arrivato nel giro di pochi mesi fino al lieto evento.

Nei prossimi appuntamenti si andrà a conoscere come avrà trascorso il viaggio di nozze la giovane coppia, ma dopo un inizio di matrimonio apparentemente tranquillo, potrebbe profilarsi una sorpresa a dir poco sconvolgente.

Il racconto del diretto protagonista

A parlarne è stato direttamente Emanuel Caserio, interprete sin dalla terza stagione del personaggio di Salvo Amato, l’attore nato a Latina ha parlato in una recente intervista di come il suo personaggio gli somigli molto, specie nella sua bontà, ma ha svelato di un ritorno in grado di scombussolare il loro legame e le proprie vite.

Si vocifera di un possibile ritorno da parte di Quinto Reggiani, dato per morto. Ecco quali sono state le parole di Caserio a tal proposito: “Se tornerà, Salvo dovrà metterci gelosia ed al tempo stesso dell’orgoglio“.

Cosa accadrà successivamente

Ricordiamo come Quinto Reggiani sia stato protagonista della serie nelle prime due stagioni, magazziniere del negozio, s’innamora della Venere Anna ed insieme a lei dopo un rapporto di alti e bassi, deciderà di scappare nei Pirenei, dove però dopo qualche anno si viene a sapere della sua morte, con la donna poi ritornata a Milano.

Qualora dovesse fare ritorno, Anna si ritroverà dunque alla scelta tra lui e l’attuale marito. Questa sarà una delle tante vicende della nuova stagione della fiction, i cui primi episodi saranno trasmessi a partire da lunedì 12 settembre, quando Il Paradiso delle signore tornerà ad occupare la fascia di metà pomeriggio su Rai Uno.